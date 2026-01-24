Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená

Objavila sa príležitosť a využil ju.

Do Nemecka sa za prácou vydáva veľa Slovákov. Jedným z nich je Dušan Mačák, ktorého sem zaviala úplná náhoda. Aj keď začiatky neboli jednoduché, v zahraničí sa mu zapáčilo natoľko, že tu žije už viac ako 12 rokov. Za to obdobie vystriedal rôzne zamestnania. 

„V Nemecku sa mi žije dobre,“ priznal Dušan, ktorý momentálne nemá v pláne vrátiť sa na Slovensko. Aj keď vykonáva náročnú prácu, výhodou je, že je dobre ohodnotená a prináša mu aj ďalšie benefity.

Odišiel si do Nemecka za prácou už pred viac ako 12 rokmi. Čomu všetkému si sa počas nich venoval a v akej lokalite sa nachádzaš?

Žijem západne od Mníchova, v okrese Starnberg. Svoju kariéru som začal ako kuchár v mexickej reštaurácii a neskôr som si našiel aj vedľajšie zamestnanie v talianskej reštaurácii. Po štyroch rokoch som tam začal pracovať natrvalo a popritom som u tých istých zamestnávateľov prevzal úlohu správcu budov, čomu sa venujem dodnes. Keď sa po približne troch rokoch reštaurácia zatvorila, ihneď mi ponúkli prácu u stolára, kde som skladal nábytok pre zákazníkov. Po čase som prijal ďalšiu ponuku ako servisný technik v spoločnosti špecializujúcej sa na sanáciu škôd na budovách – zaoberali sme sa odstraňovaním následkov požiarov, povodní, plesní a podobne.

Po operácii kolena som bol nútený hľadať si niečo iné. Možností som mal niekoľko, ale chcel som získať nové skúsenosti. Zamestnal som sa na pozícii servisného technika protipožiarnej techniky. Pracujem hlavne v Mníchove a okolí, ale stane sa, že cestujem aj po Bavorsku.

Foto: archív Dušana Mačáka

Keď si spomenieš na začiatky – čo ťa lákalo odísť za prácou do zahraničia a nezostal si doma? A prečo padol výber práve na Nemecko?

Spomínam si na to, akoby to bolo včera. Prišiel za mnou sused, ktorý pracoval v Nemecku ako šéfkuchár a opýtal sa ma, či by som nechcel ísť pracovať do Nemecka, že o týždeň sa otvára nová reštaurácia. Povedal som mu, že áno, na druhý deň som dal výpoveď v práci, a keďže šéf mi stále hovoril, že skončím v zahraničí, bol za to veľmi rád. Vybavil som si potrebné papiere, rozlúčil sa s rodinou a vycestoval. Takže sa objavila príležitosť a využil som ju.

Bolo náročné začínať v novej krajine od nuly? Ovládal si nemčinu alebo si sa ju musel naučiť?

