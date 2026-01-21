Zomrela známa slovenská influencerka: Mala dopravnú nehodu. Ide o expriateľku Gábora Borárosa

Dnes nadránom Slovensko zasiahla správa o tragickej dopravnej nehode na ceste medzi Veľkým Mederom a Dolným Štálom v dunajskostredskom okrese. Mercedes mal z doposiaľ nezistených príčin zísť z cesty a naraziť do stromu.
Ako sa neskôr ukázalo, v aute sedela expriateľka kontroverzného slovenského zápasníka Gábora Borárosa, populárna influencerka Monika Jákliová, ktorá nehodu neprežila, píšu TVNoviny.
„Na miesto sme bezodkladne vyslali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Tridsaťjedenročná žena po KPR na umelej ventilácii bola transportovaná do nemocnice v Dunajskej Strede s polytraumou,“ povedala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.
„31-ročná žena bola zdravotníkmi v kritickom stave prevezená do nemocnice, kde, žiaľ, zraneniam podľahla. Presné príčiny ako aj okolnosti tragickej dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ informovala o tragickej dopravnej nehode trnavská krajská polícia.
