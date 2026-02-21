Zamestnanci známej automobilky na Slovensku chcú vyššie platy. Nárast miezd nereflektuje rast produktivity

Zuzana Veslíková
Spor o uzavretie kolektívnej zmluvy vyhlásila ZO Odborového zväzu KOVO Kia Žilina 28. januára. Predmetom sporu je nárast základných miezd v roku 2026.

Časť zamestnancov automobilky Kia Slovakia v sobotu na zhromaždení v Žiline opätovne poukázala na svoje požiadavky v rámci kolektívneho vyjednávania, ktoré sa okrem iného týkajú i navýšenia základných miezd. Spoločnosť pre TASR reagovala, že rešpektuje právo odborov na vyjadrenie svojho názoru formou verejného zhromaždenia, pripomenula, že kolektívne vyjednávanie naďalej trvá a navrhla viacero opatrení. Na zhromaždení sa zúčastnili i pracovníci z ďalších firiem z regiónu, zamestnanci v zdravotníctve a sociálnych službách.

Zhromaždenie organizovala Základná organizácia (ZO) Odborového zväzu KOVO Kia Žilina. Jej predseda Martin Čech povedal, že odborári chceli týmto zhromaždením verejnosť upozorniť na to, že kvalita sociálneho dialógu sa z ich pohľadu nevyvíja dobrým smerom.

„To, čo by garantovalo zamestnancom kvalitnejšie, respektíve lepšie pracovné podmienky, sa nám nedarí dosiahnuť tak, aby to bolo žiaduce. Nárast miezd nereflektuje rast produktivity, takisto nevieme, akým spôsobom sa ideme vyrovnať s transformáciou priemyslu,“ priblížil Čech.

Chcú o 250 eur viac

Pripomenul, že odbory od firmy požadujú nárast základných miezd pre každého zamestnanca o 250 eur a z pohľadu spoločenskej zodpovednosti navrhujú predĺžiť odstupné z dôvodu nadbytočnosti na osem mesiacov.

„Rozpor je aj v dĺžke trvania kolektívnej zmluvy (KZ), keďže sa držíme toho, že je lepšie mať platnosť KZ jeden rok, pretože potom vieme flexibilnejšie reagovať na podmienky na trhu. Zamestnávateľ by si rád kúpil KZ na tri roky za pre nás nie veľmi uspokojivé plnenie,“ doplnil a podotkol, že dĺžka KZ môže byť predmetom vyjednávania v prípade iných logických návrhov zamestnávateľa.

„Hlasovanie o KZ určite prejde riadnou demokratickou procedúrou. To, s čím budú zamestnanci súhlasiť, to sa v konečnom dôsledku udeje,“ uzavrel predseda odborov.

Firma je pripravená viesť rokovania

Hovorca žilinskej automobilky Tomáš Potoček pripomenul, že odbory sú s firmou po piatom kole kolektívneho vyjednávania a sociálny partner vyhlásil spor o uzavretie KZ. „Aktuálne čakáme na ďalšie kroky zo strany sociálneho partnera a ministerstva. Následne bude obom stranám oznámené meno sprostredkovateľa,“ priblížil.

Potoček deklaroval, že firma je neustále pripravená viesť rokovania s cieľom dosiahnuť vyváženú dohodu, ktorá bude zohľadňovať potreby zamestnancov, ako aj udržateľný rozvoj spoločnosti a navrhuje navyšovanie miezd a stabilitu aj napriek neistej situácii v automobilovom priemysle.

„Náš aktuálny návrh zahŕňa udržateľné komplexné riešenie odmeňovacieho systému, ktorého súčasťou je navyšovanie miezd na tri roky, jednorazová odmena, ako aj ďalšie benefity pre našich zamestnancov, pričom sme naďalej otvorení viesť konštruktívny dialóg a budeme pokračovať v rokovaniach s odborovou organizáciou,“ dodal s tým, že priemerná mesačná mzda výrobných zamestnancov bez manažmentu a administratívnych zamestnancov predstavovala za rok 2025 sumu 2540 eur.

