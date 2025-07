Zakročil a spravil rázne rozhodnutie. Princ William si môže týmto krokom pohnevať niektorých členov kráľovskej rodiny

Odkedy princ Harry a jeho manželka Meghan Markle odstúpili z funkcie najvyšších členov kráľovskej rodiny, verejnosť sa prirodzene zaujíma o osud ich dvoch detí, princeznej Lilibet a princa Archieho. Po intenzívnom záujme zo strany médií a správach o napätí v kráľovskej rodine vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu v januári 2020 oznámili, že sa „vzdávajú“ funkcie najvyšších členov kráľovskej rodiny. Tento fakt viedol Buckinghamský palác k vyhláseniu, že už nebudú používať tituly jeho/jej kráľovská výsosť, prestanú dostávať verejné financovanie a odstúpia z oficiálnych povinností.

V apríli toho istého roku sa Harry a Meghan, ktorí už rok predtým privítali Archieho, presťahovali do Los Angeles v Kalifornii a neskôr sa usadili v Montecite v Santa Barbare, kde v roku 2021 privítali v rodine aj Lilibet. O rok neskôr, po smrti kráľovnej Alžbety II., nastúpil na trón kráľ Karol III., čo znamená, že Archie a Lilibet získali status „princa/princeznej“, ako informovala Tyla.

Stratia tituly

Najnovšia aktualizácia ságy však hovorí, že princ William údajne urobil pomerne dôležité rozhodnutie o tituloch Archieho a Lilibet, čo by mohlo ovplyvniť aj viacerých ďalších členov kráľovskej rodiny. Podľa správy publikovanej denníkom The Guardian chce Harry, aby si jeho deti ponechali svoje tituly jeho kráľovská výsosť, čím by dvojica dostala možnosť v budúcnosti zastávať kráľovské úlohy alebo by viedli súkromnejší život.

Pred pár dňami však denník The Times v článku, ktorý sa týkal Williamových 43. narodenín, informoval, že v kráľovských kruhoch panuje, čo sa týka tejto myšlienky, „zmätok“, a že úlohy šesťročného Archieho a štvorročnej Lilibet sú za Williamovej vlády nepravdepodobné.

Keď bol hovorca princa Harryho kontaktovaný ohľadom komentára, prostredníctvom magazínu People uviedol: „Nevyjadrujeme sa k súkromným záležitostiam týkajúcich sa detí vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu.“ Williamove údajné túžby po menšej a cielenejšej monarchii by mohli ovplyvniť aj ďalšie osoby, ako je princezná Beatrice a princezná Eugenie.

Princezné sú Williamovými sesternicami z prvého kolena – obe síce nosia tituly jeho kráľovská výsosť, ale nevykonávajú kráľovské povinnosti. Preto, ak zostanú neaktívne v oficiálnych funkciách, mohlo by to znamenať, že o ne prídu.

