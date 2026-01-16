Zákazka za 130 miliónov a potajomky: Hargaš z PS prišiel z informáciami, ktoré majú pochádzať z ministerstva

Foto: TASR - Jakub Kotian

Zuzana Veslíková
TASR
Zmluvy sú podľa neho už pripravené na podpis.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR plánuje zadať zákazku na nový portál Slovensko.sk v hodnote viac ako 130 miliónov eur súčasnému dodávateľovi bez súťaže cez priame rokovacie konanie. Poslanec Národnej rady SR Ján Hargaš (PS) o tom informoval v piatok, pričom sa odvolal na informácie z prostredia MIRRI. 

Hargaš vyslovil predpoklad, že budúci týždeň môže byť zvolaná Bezpečnostná rada SR, na ktorej minister informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) bude všetkých presviedčať o tom, že portálu Slovensko.sk hrozí kolaps.

„Bude mávať aj znaleckými posudkami, o ktorých sú veľké pochybnosti, že sú postavené na vode. Samozrejme, k tomu nezverejní žiadnu dokumentáciu. Celá dokumentácia a príprava nového projektu za 130 miliónov eur je neverejná,“ uviedol Hargaš. Podľa neho je vo forme tzv. limitovanej informácie, čiže z hľadiska kontroly je to de facto tajné.

Foto: TASR/Jakub Kotian

Podľa poslanca na kľúčový IT systém štátu nie je žiadna verejná dokumentácia, nie sú k tomu ani odborné stanoviská, ktoré Migaľ predtým sľuboval. „Nič nie je zverejnené, robia to pokútne a potajomky. Presne takto pracujú zlodeji,“ podotkol Hargaš. Pripomenul, že projekt mal stáť pôvodne 27 miliónov eur, neskôr 80 miliónov eur, no tender predtým museli pozastaviť.

Hargaš vyzval Migaľa, aby v súvislosti s novým portálom naplnil svoj sľub, že všetko bude transparentné, nič nebude utajovať a bude konať až po tom, ako budú zverejnené odborné stanoviská. Napríklad, stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) malo byť podľa poslanca zverejnené 14. januára a stále nie je zverejnené.

Migaľ sa bráni

Migaľ označil vyjadrenia Hargaša za účelové klamstvá a politickú pomstu za to, že sa na MIRRI už veci nevybavujú po známosti. „Ak som sa nedal kúpiť Progresívnym Slovenskom ako poslanec, nedám sa kúpiť ani dnes. Pripomínam, že boli podané dve trestné oznámenia na Európsku prokuratúru týkajúce sa obdobia, keď pán Hargaš pôsobil vo vedení rezortu,“ uviedol minister.

Ako podotkol, spochybňovanie dvoch odborných posudkov, z ktorých jeden vypracovala najvyššia súdnoznalecká autorita, je klamanie verejnosti, čo mimochodom svedčí aj o jeho odbornej vyprázdnenosti. „Už budúci týždeň bude k téme zasadať bezpečnostná rada a do jej záverov budeme otázky týkajúce sa kritického stavu Slovensko.sk komentovať iba minimálne,“ dodal Migaľ.

