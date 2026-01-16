Podozrivý predmet v snehu zalarmoval políciu: Z nebezpečenstva sa vykľulo niečo úplne iné

V českom Olomouci ľudí znepokojil podozrivý predmet v snehu, ktorý na prvý pohľad pripomínal injekčnú striekačku. Oznámenie o možnom nebezpečnom náleze zalarmovalo mestskú políciu, ktorá sa na miesto vydala, aby situáciu preverila a prípadné riziko vylúčila.
Mestská polícia Olomouc na svojej Facebookovej stránke zverejnila príspevok, v ktorom informovala, že v stredu popoludní prijala hlásenie o nájdení injekčnej striekačky s neznámou tekutinou, ktorá ležala v snehu na Tomkovej ulici.
Podozrivý nález odstránili
Po príchode na miesto však zistili, že nešlo o striekačku, ale len o pero. „S úsmevom na tvári sme nález z miesta odstránili, aby zbytočne neznervózňoval ostatných okoloidúcich. Napriek tomu ďakujeme za takéto oznámenie, pretože pohľad na takýto nález by mohol zmiasť každého,“ uviedla vo svojom statuse.
