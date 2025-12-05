Záhadná smrť tehotnej matky: Po obľúbenom jedle zaspala, už sa nezobudila. Rodina márne hľadá odpovede

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Mladá tehotná mama zomrela počas spánku vo veku 22 rokov a príčina tragédie zostáva nejasná.

Rodinu na juhu Anglicka zasiahla náhla smrť mladej ženy, ktorá čakala svoje druhé dieťa. Mala len 22 rokov a podľa rodiny bola v dobrom zdravotnom stave.

Smutnú správu priniesol britský Mirror, ktorý dodoal, že Charlie Comer bola v dvadsiatom týždni tehotenstva a tešila sa na syna Arla. Smrť prišla nečakane zo dňa na deň.

Posledná noc pred nečakaným úmrtím

Jej mama, 42 ročná Carrie Burns, opísala, že Charlie v minulosti bojovala s duševným zdravím, no v posledných mesiacoch prekvitala a pôsobila spokojnejšie ako kedykoľvek predtým. „V nedeľu večer išla spať, necítila sa dobre a už sa nezobudila,“ povedala.

Prvotná pitva nedokázala odhaliť príčinu úmrtia. „Nenašli nič. Myslela si, že jej len nesadlo jedlo, mala večer porciu z chippy, teda rybu s hranolkami,“ doplnila Carrie. Pri tragédii prišiel o život aj nenarodený syn Arlo, ktorého meno si Charlie už stihla vybrať. Rodina požiadala, aby pri špecializovanom vyšetrení zostal chlapček pri matke.

Malá dcérka ešte nevníma, čo sa stalo

Charlie zanechala osemnásťmesačnú dcérku Remi. „Je ešte príliš malá na to, aby chápala, čo sa stalo. Je vernou kópiou svojej mamy,“ hovorí Carrie, ktorá sa snaží, aby si dievčatko uchovalo spomienku na mamu aspoň prostredníctvom fotografií a rozprávania.

Najťažšia je podľa Carrie práve nevedomosť. „Keď poznáte dôvod, viete sa posunúť ďalej. My ho zatiaľ nemáme,“ priznala. Charlie opísala ako živelnú a láskavú ženu, ktorá milovala smiech a radosť okolo seba. Rodina už spustila zbierku na pohreb a podarilo sa im vyzbierať viac než 1800 libier, teda približne 2100 eur, z cieľa 2000 libier, približne 2350 eur.

