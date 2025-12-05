Záhadná smrť tehotnej matky: Po obľúbenom jedle zaspala, už sa nezobudila. Rodina márne hľadá odpovede

Rodinu na juhu Anglicka zasiahla náhla smrť mladej ženy, ktorá čakala svoje druhé dieťa. Mala len 22 rokov a podľa rodiny bola v dobrom zdravotnom stave.
Smutnú správu priniesol britský Mirror, ktorý dodoal, že Charlie Comer bola v dvadsiatom týždni tehotenstva a tešila sa na syna Arla. Smrť prišla nečakane zo dňa na deň.
Posledná noc pred nečakaným úmrtím
Jej mama, 42 ročná Carrie Burns, opísala, že Charlie v minulosti bojovala s duševným zdravím, no v posledných mesiacoch prekvitala a pôsobila spokojnejšie ako kedykoľvek predtým. „V nedeľu večer išla spať, necítila sa dobre a už sa nezobudila,“ povedala.
And then…’suddenly’😪💔
*Charlie Comer and Newborn-22-UK
*20 weeks Pregnant Mum, who was ‚fit, healthy and excited about her 2nd child ‚
*October 13, 2025
*Tragically, Charlie died suddenly and unexpectedly in her sleep, at 20 weeks pregnant.
*Leaves behind her 18-month-old… pic.twitter.com/aPxw2dxgLY
— cheri maday (@resilient333) December 3, 2025
Prvotná pitva nedokázala odhaliť príčinu úmrtia. „Nenašli nič. Myslela si, že jej len nesadlo jedlo, mala večer porciu z chippy, teda rybu s hranolkami,“ doplnila Carrie. Pri tragédii prišiel o život aj nenarodený syn Arlo, ktorého meno si Charlie už stihla vybrať. Rodina požiadala, aby pri špecializovanom vyšetrení zostal chlapček pri matke.
Malá dcérka ešte nevníma, čo sa stalo
Charlie zanechala osemnásťmesačnú dcérku Remi. „Je ešte príliš malá na to, aby chápala, čo sa stalo. Je vernou kópiou svojej mamy,“ hovorí Carrie, ktorá sa snaží, aby si dievčatko uchovalo spomienku na mamu aspoň prostredníctvom fotografií a rozprávania.
Najťažšia je podľa Carrie práve nevedomosť. „Keď poznáte dôvod, viete sa posunúť ďalej. My ho zatiaľ nemáme,“ priznala. Charlie opísala ako živelnú a láskavú ženu, ktorá milovala smiech a radosť okolo seba. Rodina už spustila zbierku na pohreb a podarilo sa im vyzbierať viac než 1800 libier, teda približne 2100 eur, z cieľa 2000 libier, približne 2350 eur.
