Záhadná lúpež v bratislavskej nemocnici: Do ambulancií sa vlámali zlodeji, no zrejme nič neukradli

V noci zo stredy (20. 8.) na štvrtok sa do poliklinickej časti v nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave vlámali neznáme osoby, dostali sa do dvoch ambulancií. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská s tým, že neevidujú žiadne odcudzené predmety. Na prípad upozornila televízia JOJ.
„Do poliklinickej časti v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej sa vlámali neznáme osoby, ktoré vypáčili desať dverí a dostali sa do dvoch ambulancií. Neevidujeme žiadne odcudzené predmety,“ priblížila Kliská.
Dodala, že škoda ktorá nemocnici vznikla, súvisí iba s poškodenými dverami. Objasnila, že polícia bola na miesto činu okamžite privolaná.
Odporúčané články
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku