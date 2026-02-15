Začínajú jarné prázdniny. Vieme, kedy dorazia do vášho kraja, pozrite si prehľad

Foto: TASR/Dano Veselský

Michaela Olexová
TASR
Systém postupných jarných prázdnin funguje už od začiatku 80. rokov a termíny sú známe tri roky dopredu.

Žiakov základných a stredných škôl čakajú jarné prázdniny.

Týždeň voľna je už tradične rozdelený podľa krajov na tri termíny. Ako prví si od školského vyučovania oddýchnu žiaci zo západného Slovenska.

Žiaci z Bratislavy budú oddychovať už zajtra

Od 16. do 20. februára absolvujú voľno školáci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja.

Nasledovať bude voľno pre deti z Banskobystrického, zo Žilinského a z Trenčianskeho kraja od 23. do 27. februára.

Poslední si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci z Košického kraja a Prešovského kraja, a to v termíne od 2. do 6 marca.

Ilustračná foto: TASR – Martin Baumann

„Systém postupných jarných prázdnin funguje už od začiatku 80. rokov. Prázdniny prebiehajú od druhej polovice februára do prvej polovice marca a termíny sú známe tri roky dopredu,“ priblížilo ministerstvo školstva na sociálnej sieti.

Posledným voľnom pre školákov pred letnými prázdninami budú veľkonočné prázdniny. Školáci si od školy oddýchnu od 2. do 7. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 8. apríla.

Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta. Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke rezort školstva.

