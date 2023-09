Záchranár obťažoval študentku na praxi, posielal jej fotky svojho penisu. Dostal za to len smiešnu pokutu

Portál noviny.sk včera priniesol informáciu o záchranárovi z Tvrdošína, ktorý mal obťažovať jednu zo študentiek. Budúcej záchranárke údajne posielal rôzne erotické videá a správy, obchytkával ju a posielal jej fotografie svojho prirodzenia.

„Viete, ja ako mladé dievča, predsa len, bolo to pre mňa hrozné. Nebola som prvá, ktorej sa to stalo, ale chcem, aby som bola posledná a viac sa to neopakovalo,“ povedala obťažovaná študentka pre TV Joj.

Súd uznal muža vinným

K fyzickému obťažovaniu malo dochádzať na samotnom pracovisku. „Sedela som vedľa neho, dotkol sa ma za stehno, ja som sa dala na bok, a potom prišiel ďalší záchranár,“ opísala budúca záchranárka túto strašidelnú situáciu.

Ako ďalej dodala, išlo o veľmi nepríjemnú skúsenosť. Kvôli sexuálnemu obťažovaniu sa bála chodiť na prax, záchranár jej však začal písať aj cez sociálne siete, kde jej posielal rôzny nevhodný obsah. „Sa tam ukájal, vravel, že keď ma vidí, má na mňa chuť. Bolo to veľmi nepríjemné, keďže som tam prišla na prax,“ dodala študentka.

Hoci okresný súd uznal muža za vinného zo spáchania priestupku, uložil mu len pokutu vo výške 60 eur. Študentka považuje toto rozhodnutie súdu za smiešne a dodala, že v tomto prípade už nejde len o ňu, ale aj o jej kolegyne, keďže záchranár vraj môže v obťažovaní pokračovať.