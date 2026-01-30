Záchrana jeho života nebude zadarmo. Lukáš bude musieť Holubcovi splatiť svoj dlh, čo ho čaká v Dunaji?

Diváci seriálu mali v posledných epizódach napätie až po okraj. Lukáš sa totiž ocitol v ohrození a fanúšikovia netušili, či sa postava, ktorú stvárňuje Adam Bardy, zachráni. Situácia sa ešte viac skomplikovala, keď sa Adela spojila s Walterom a Lukáš sa ocitol v situácii, ktorá vyzerala takmer bezvýchodne – zdalo sa, že ho čaká transport do pracovného tábora.
Spočiatku to vyzeralo tak, že obľúbený Lukáš Kudlička v Dunaji končí. Našťastie to dopadlo v jeho prospech a on sa vrátil do penziónu, čím potešil hlavne Kláru. Jeho predstaviteľ Adam Bardy prezradil pre Markízu, aká bude budúcnosť postavy v deji a či s ním možno rátať aj naďalej.
S Adelou bude musieť vyjsť
Ako poznamenal herec, všetko nasvedčovalo tomu, že to nedopadne dobre. „Ani ja som si nebol istý, ako to bude. Ale tak našťastie, nejako sa mi podarilo dostať sa odtiaľ. Dá sa povedať, že Lukáš bol len v justičáku. No a celý ten jeho príchod bol taký rozpačitý. Ani sám nevedel, že kto mu vlastne pomohol a kto je za tým,“ ozrejmil Adam. Za Lukášovým životom stojí zákerný Holubec a ako je už dobre známe, z jeho strany nikdy nič nie je zadarmo.
Preto je otázkou, či od Lukáša nebude chcieť za to niečo veľké. Herec to sám potvrdil: „Niečo určite bude chcieť. Aj Lukáš to tušil… Ale nebudem prezrádzať čo.“ Aj keď neprezradil nič konkrétne, je jasné, že niečo sa stane. „On ešte veľa vecí narobí, či dobrých či zlých, to uvidíme, ale viete si asi domyslieť,“ poznamenal.
Napätie medzi ním a Adelou pretrváva a v ďalších epizódach tomu ani nebude inak. „Je tam stále ešte nejaká nenávisť a pocit, že Lukášovi musí oplatiť veľa vecí. Ale na druhej strane, teraz tápam trošku v tej minulosti, myslím si, že už je jasné, že budeme spolumajitelia Dunaja, takže budeme musieť spolu nejako fungovať a nájsť si cestu k sebe,“ dodal Adam Bardy.
