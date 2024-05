Začali sa majstrovstvá, internet bavia komentáre „trénerov“: Z expertov na plochú Zem sme sa stali odborníkmi na hokej

Včera sa začali majstrovstvá sveta v hokeji. Tie sa tento rok konajú v susednej Českej republike a Slovensko svoje zápasy odohrá v základnej skupine B. Svoj prvý sme otvorili proti Nemecku a po náročnom a napínavom súboji sme svojmu súperovi napokon podľahli 6:4.

Napriek tomu však netreba smútiť. Nachádzame sa totižto v období, kedy polovica Slovenska zabudne na politiku, medvede a dokonca aj chemtrails, vezme do ruky píšťalku a stane sa odborníkom na hokej.

S nadhľadom do ďalších zápasov

O priebehu zápasu sme vás informovali aj my. Ešte po druhej tretine sa pri príspevku na instagrame objavil komentár jedného z používateľov s myšlienkou, že „to ešte otočíme“. Po konci tretej tretiny si tá istá osoba odpovedala na svoj komentár jednoduchým „tak nič“.

Po našej prvej prehre sa ľudia začali zamýšľať nad tým, čo bude ďalej. „No nič, najvyšší čas vytiahnuť kalkulačky,“ zhodnotila výsledok jedna slečna v komentároch. Ďalšia trefne zhrnula celý priebeh zápasu s tým, že „bitka na konci bola najlepšia“.

A aj keď sme prvý duel našich chlapcov na šampionáte označili za „úžasný výkon“, nie každý s nami súhlasil. „Úžasný výkon vyzerá inak, ale to ľudia, čo o hokeji vedia len 2 týždne v roku, zrejme nevedia,“ myslí si jeden z komentujúcich.

Väčšina ľudí však náš prvý zápas vzala s nadhľadom. V komentároch ponúkali virtuálne stoličky pre všetkých, ktorí si prišli prečítať myšlienky samozvaných trénerov.

„Politici práve vymieňajú kroje za hokejové dresy, ale ešte stále by mohli mať aj drevený motýlik a elektrokolobežku,“ napísala satirická stránka Zomri.

Tá ponúkla hneď niekoľko zábavných meme príspevkov. Komentovaním sa tak zabáva celý internet. „MS by mali byť iba slovenské, žiadne České,“ napísal niekto.

„Mali by byť majtrovstvá v hokeji celoročne, aspoň by sa tam sústredila pozornosť „odborníkov“ a na iné odbornosti by mali menej kapacity,“ dodáva ďalšia z komentujúcich.