Začali platiť Trumpove clá na Európu: Najzasiahnutejšia je Čína, ako odvetu ohlásila dodatočných 50 % na tovar z USA

V stredu ráno o 6.01 SELČ vstúpila do platnosti nová vlna amerických ciel na tovary z desiatok štátov, ktoré americký prezident Donald Trump oznámil minulý týždeň. Najväčšie clá uvalil na Čínu, na ktorej tovary platí sadza až 104 percent. Na Európsku úniu uvalil 20-percentné clá. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Po zavedení základných 10-percentných taríf, ktoré vstúpili do platnosti cez víkend a otriasli svetovou ekonomikou, sa v stredu sadzby pre 60 krajín ďalej zvýšili.

Čína ohlásila dodatočné clá vo výške 50 %

Najviac zasiahnutá je Čína, najväčší ekonomický rival Washingtonu, ale aj jeho hlavný obchodný partner. Po oznámení recipročných ciel zo strany Pekingu Trump v pondelok ohlásil dodatočné clá vo výške 50 percent. Celkovo sa tak colné sadzby na čínsky tovar vyšplhali až na 104 percent.

Trump v utorok informoval, že jeho administratíva pracuje na „dohodách šitých na mieru“ pre obchodných partnerov, pričom Biely dom uviedol, že prioritou budú spojenci ako Japonsko a Južná Kórea. Trumpov najvyšší obchodný predstaviteľ Jamieson Greer tiež ozrejmil, že zníženie ciel ponúkli Argentíne, Vietnamu a Izraelu.

Americký prezident verí, že jeho politika oživí americký priemysel a prinúti spoločnosti presťahovať sa do Spojených štátov. Mnohí obchodní experti a ekonómovia však pochybujú o tom, ako rýchlo, a či vôbec, sa presťahovanie spoločností do USA uskutoční a varujú pred vyššou infláciou, keďže colné poplatky sa premietnu do cien.

Trump v utorok uviedol, že Spojené štáty „získajú z ciel takmer 2 miliardy dolárov denne“.