Obrovský škandál v obľúbenej dovolenkovej destinácii: Obchodníci predávali zhnité mäso, ľudia o tom netušili

Človek len málokedy vidí do kuchyne reštaurácií, a preto musí plne dôverovať kuchárom a tomu, že dodržujú hygienické štandardy. Nie vždy je to ale tak, o čom sa Slováci mohli presvedčiť aj v relácii Na nože. Na Malorke však podvodníci zašli ešte ďalej a do prevádzok distribuovali staré a zhnité mäso, ktoré zafarbili.

Malorka pritom patrí medzi obľúbené dovolenkové destinácie Slovákov. Ako ukázalo nedávne škandalózne odhalenie, tamojšia distribútorská firma úmyselne upravovala staré a zhnité mäso, aby vyzeralo čerstvo. Bolo navyše celé roky po exspirácii, píše La Razón, na čo upozornili TVNoviny.

Hazard so zdravým

Na uniknutom videu, ktoré natočil svedok, je jednoznačne vidieť, ako firma zakrýva stopy po hnilobe a rozklade bielidlom, či vykrajuje kusy úplne hnilého mäsa. Na obale sa následne prepísal aj dátum exspirácie. Z pôvodného roku 2023 bol zrazu rok 2025. Prípad sa odohral v meste Palma. Na základe spomínaného video bola následne vykonaná razia.

Pri razii malo byť zhabaných 231 kilogramov mäsa. Z tohto hrozného podvodu sú podozriví piati ľudia, traja muži a dve ženy, ktorí doslova hazardovali s ľudským zdravým. Nikto zatiaľ nevie, koľko ťažkostí spôsobili, a kde presne takéto mäso skončilo.