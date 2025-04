Zabudnite na kabáty, chystajte opaľovací krém: Veľkonočný štvrtok bude horúci. Takéto teploty nás čakajú do konca týždňa

Veľká noc prichádza s poriadne nezvyčajným počasím. Zelený štvrtok sa tento rok rozhodne nenesie v duchu jari, ale skôr horúceho leta. Denné teploty sa budú šplhať k hranici tridsiatich stupňov Celzia a večer sa môžu objaviť silnejšie búrky, ktoré môžu byť predzvesťou začiatku búrkovej sezóny.

Ako informoval portál iMeteo, už v stredu 16. apríla Slovensko zaznamenalo prvý takzvaný letný deň. Tento pojem označuje situáciu, keď teplota vystúpi nad 25 stupňov Celzia. Tento jav bol pozorovaný naprieč celou krajinou, od západu až po východ. A hoci to pôsobí ako výnimka, dnešok má šancu túto hranicu ešte prekonať.

Mieri k nám horúci vzduch z juhu

Nad severným Talianskom sa prehĺbi tlaková níž, ktorá nasmeruje do strednej Európy veľmi teplý vzduch z oblasti juhu. Výsledkom bude mimoriadne teplý Zelený štvrtok s polojasným až oblačným počasím. Ráno ešte očakávame viac oblakov, no popoludní sa obloha na viacerých miestach vyjasní a to až do večera, keď môžu doraziť prvé prehánky a búrky, najmä na západe Slovenska.

Búrky môžu byť aj intenzívnejšie a meteorológovia nevylučujú, že pôjde o začiatok tohtoročnej búrkovej sezóny. Presné miesto výskytu je zatiaľ neisté, no vývoj sa dá priebežne sledovať pomocou na to určených radarov.

Veterno, dusno a poriadne teplo

Maximálne teploty sa dnes budú pohybovať medzi +23 °C až +28 °C, pričom v niektorých oblastiach môžu atakovať až +30 °C. Pocit dusna zvýrazní aj vietor, ktorý bude fúkať z juhovýchodu až juhu. Jeho rýchlosť sa bude pohybovať v rozmedzí 3 až 8 m/s, no v nárazoch môže dosahovať až 16 m/s, teda približne 60 km/h.

Ako to bude vyzerať počas sviatkov?

V piatok sa tlaková níž presunie severnejšie a cez naše územie začne prechádzať studený front. Ráno môže byť na východe ešte o niečo menej oblakov, no počas dňa sa očakáva prevažne zamračené počasie. Od juhu postupne dorazia zrážky, miestami aj búrky. Na hrebeňoch Tatier sa ochladí natoľko, že sa tam objaví sneženie.

Nočné teploty klesnú na 15 až 10 stupňov, v dolinách môže byť aj o čosi chladnejšie. Denné maximá sa budú pohybovať od 15 do 20 stupňov, na Šariši a Zemplíne môže byť až do 23. Vietor bude prevažne južný, s rýchlosťou 3 až 9 metrov za sekundu. Nad pásmom lesa sa opäť očakáva prudký vietor až víchrica.

Biela sobota bude pokojnejšia, no stále oblačná

V sobotu sa nad naším územím bude nachádzať nevýrazné tlakové pole, ktoré prinesie pokojnejšie, ale stále nie úplne stabilné počasie. Obloha bude polooblačná až oblačná, ráno môže byť miestami aj zamračená. Ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo dážď.

Nočná teplota klesne na 11 až 6 stupňov, v údoliach môže byť aj okolo 4. Počas dňa sa vzduch ohreje na 16 až 21 stupňov. Vietor bude prevažne južný, slabý až mierny, s rýchlosťou 2 až 6 metrov za sekundu.

Veľkonočná nedeľa prinesie slnko aj jarné teploty

Nedeľa sa už konečne ukáže v krajšom svetle. Počasie bude jasné až polooblačné, miestami sa môže prechodne objaviť viac oblakov a ojedinele aj slabé prehánky. V noci sa ochladí na 10 až 5 stupňov, v niektorých údoliach môže teplota klesnúť až k trom stupňom. Denné maximá sa budú pohybovať v príjemnom jarnom rozmedzí od 17 do 23 stupňov.