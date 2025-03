Zabudnite na dubajskú čokoládu: Rakúsko svojsky odpovedalo na veľký hit, čokoláda s rezňom dobýja svet

Dubajská čokoláda si v posledných týždňoch získala obrovskú pozornosť po celom svete. Rakúsko sa však rozhodlo, že nenechá exotické chute bez odozvy a prichádza s vlastnou alternatívou – čokoládou inšpirovanou tradičným viedenským rezňom.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Nedávno svet obletela čokoláda z Dubaja, ktorá sa stala absolútnym hitom sociálnych sietí. Tabuľka s názvom Can’t Get Khanafed Of It spája mliečnu čokoládu s chrumkavým khanafehom, pistáciovým krémom a tahini nátierkou. Vyrába ju dubajská značka Fix Dessert Chocolatier a jej popularita raketovo rastie vďaka TikToku.

Ošiaľ spôsobila aj na Slovensku

Video, v ktorom si na nej pochutnáva jedna z influenceriek, má už vyše 60 miliónov pozretí. Čokoláda váži 200 gramov a stojí takmer 20 eur. Napriek cene ju mnohí považujú za najlepší dezert, aký kedy jedli. Jediným háčikom je, že sa jej originálna verzia dá kúpiť iba v Dubaji.

Jej napodobeniny sa však objavujú aj na území Slovenska. Obchodné reťazce a dokonca ani benzínky neváhali a okamžite ju pridali do svojej ponuky, to sa však nedá ani len porovnať s tým, s čím prišli naši susedia. Dubajská čokoláda ich inšpirovala k tomu, aby vytvorili čokoládu inšpirovanú tradičným viedenským rezňom.

Aj keď to znie ako experiment na hrane gurmánskeho extrému, výsledok sa stal okamžite hitom. Ako informuje Televízia Markíza, za netradičnou kombináciou stojí rakúsky rádiový moderátor Mario Batka. Inšpirovaný rozruchom okolo dubajskej čokolády sa rozhodol dokázať, že podobný ošiaľ je možné vyvolať aj s domácimi surovinami.

Z recesie sa stal hit

„Mojím plánom bolo vytvoriť jedinečnú čokoládu s použitím klasických ingrediencií na viedenský rezeň, ako sú bravčové mäso, strúhanka a vajcia, ako aj typických príloh ako ryža alebo hranolčeky,“ uviedol Batka pre denník Heute. Aj keď išlo pôvodne o recesiu, netradičná pochúťka zaznamenala nečakaný úspech. Ich najsilnejšou zbraňou bola zvedavosť zákazníkov. Tí chceli vedieť, ako môže chutiť čokoláda s nádychom rezňa, a dopyt prekonal všetky očakávania.

Keďže Batka nemal skúsenosti s výrobou čokolády, obrátil sa na známeho rakúskeho výrobcu Zotter Chocolate Factory. Spočiatku bol jeho nápad prijatý so značnou dávkou skepticizmu, no čoskoro sa ukázalo, že tento netradičný experiment má potenciál. Výsledkom je pralinka s názvom Schnitzel with rice and chips à la Batka.

„Použili sme pečené bravčové škvarky a karamelizované maslové omrvinky v mandľovej paste. Ako náplň sme pridali trochu citróna a škrupinu sme obalili brusnicovou polevou. Nakoniec sme všetko ozdobili bielou čokoládou a zeleným kakaovým maslom,“ vysvetľuje. Nezostalo však len pri pralinke. Čokoláda sa podáva so slanými zemiakovými lupienkami obalenými v mliečnej čokoláde a doplnená je o vajíčka z bielej čokolády, ryžovú a kokosovú polevu.

Zákazníci si to nevedia vynachváliť

Celé dielo je servírované na karamelovom tanieri plnenom mandľami a lieskovoorieškovým nugátom. Kombinácia, ktorá by mohla znieť ako gastronomický šok, sa premenila na lahôdku, ktorú si zákazníci nevedia vynachváliť. Čokoládu Schnitzel si zákazníci môžu objednať priamo na webovej stránke Zotter Chocolate Factory a záujem o ňu je obrovský.

„Ponúkame ju len niekoľko dní, ale dopyt je taký veľký, že sme už museli obnoviť výrobu,“ potvrdila manažérka firmy Julie Zotterová. Zdá sa, že Rakúšania našli kreatívny spôsob ako odpovedať na potravinové trendy zo zahraničia. A hoci kombinácia čokolády a viedenského rezňa môže na prvý pohľad pôsobiť zvláštne, zákazníci dokazujú, že gurmánske experimenty môžu byť viac než len marketingovým trikom.