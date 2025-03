Táto šunka presne zapasuje na každý rožok: Lidl prišiel s revolučným nápadom, stačí len položiť a desiata je na svete

Český Lidl prichádza s praktickou novinkou, ktorá zjednoduší prípravu rýchlej desiatej. Šunka na rožok pod značkou Pikok je navrhnutá tak, aby presne zapadla do každého rožka – bez potreby krájania či trhania plátkov. Nie sú tak nutné žiadne geometrické ani analytické výpočty za účelom toho, aby ste správne pokryli celú časť populárneho pečiva.

Stačí ju len vložiť a desiata je hotová – ideálne pre tých, ktorí hľadajú rýchle občerstvenie na cesty, do školy alebo na výlet. Táto revolučná novinka, vyrábaná v spolupráci s českou firmou MP Krásno, prichádza s jednoduchým, no efektívnym riešením problému, ktorý už potrápil nejedného rodiča.

Už žiadne zbytočné upravovanie šunky, stačí ju len položiť na rožok a desiata je pripravená. Tento produkt je skvelým riešením pre každého, kto hľadá pohodlnú alternatívu na rýchle občerstvenie počas dňa. „Cieľom novinky bolo prísť s niečím originálnym a zaplniť medzeru na trhu,“ vysvetlila pre portál iDnes hovorkyňa českého Lidla Eliška Froschová Stehlíková.

Prvý krok na ceste k širšej ponuke

Šunka na rožok je momentálne dostupná v jednej verzii s 80 % bravčového mäsa, avšak niektorí užívatelia na sociálnych sieťach upozornili na to, že by privítali buď vyšší podiel mäsa, alebo zaradenie tohto výrobku do kvalitnejšej rady Pure, ktorá sa vyhýba prítomnosti konzervantov, fosforečnanov, umelých farbív a zvýrazňovačov chuti.

„Výrobok je zatiaľ v testovacej fáze, a preto po vyhodnotení záujmu o šunku v rožku zvážime aj rozšírenie ponuky o ďalšie druhy mäsa,“ doplnila Stehlíková. Tento krok môže byť len začiatkom širšej ponuky produktov, ktoré budú vyhovovať rôznym preferenciám zákazníkov.

Cena a dostupnosť

Novinka je na českom trhu od marca 2025 a cena za balenie je 22,90 CZK, čo predstavuje približne 0,94 eura. Ak hľadáte spôsob, ako zjednodušiť každodennú prípravu desiat pre deti či seba, môže sa táto inovácia ukázať ako ideálny pomocník. Bez zbytočného krájania a neporiadku je pripravená na okamžité použitie, čo šetrí nielen čas, ale aj energiu.

Na spoločnosť Lidl sme sa obrátili s otázkou, či plánuje tento produkt zaradiť aj na slovenský trh. V prípade, že nám poskytnú vyjadrenie, budeme článok aktualizovať.