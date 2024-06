Čokoláda za 20 eur spôsobila davové šialenstvo: Ľudia sú ochotní urobiť čokoľvek, len aby ju mohli ochutnať

Niektoré gastronomické zážitky naozaj stoja za to, aby za nimi človek vycestoval. Nedávno sme napríklad informovali o najdrahšej reštaurácii na svete na Ibize, ktorá sľubuje zážitok, aký nezažijete nikde inde. Ľudí ale pobláznila tabuľka čokolády, pre ktorú sú ochotní vycestovať až do Dubaja.

Ľudí pobláznila čokoláda

Ako informuje Mail Online, TikTok, ale aj ďalšie sociálne siete sa zbláznili pre tabuľku čokolády. Pochopiteľne, nejde len tak o nejakú čokoládu, akú kúpite v potravinách na každom rohu. Jedna z čokolád nesie názov Can’t Get Khanafed Of It a ide o mliečnu čokoládu plnenú chrumkavým khanafehom (tradičný arabský dezert), pistáciovým krémom a tahini nátierkou. Vyrobená bola dubajskou čokoládovňou Fix Dessert Chocolatier. Tiktokeri sú ňou posadnutí natoľko, že sa dokonca doma pokúšajú vyrobiť si vlastnú verziu.

#foodsounds #dubai #dubaidessert ♬ оригинальный звук – mariavehera257 @mariavehera257 @fixdessertchocolatier WOW, JUST WOW!!! Can’t explain how good these are! When a chocolate, a dessert and a piece of art meet this is what you get! 🍫 „Can’t Get Knafeh of it,“ „Mind Your Own Busicoff,“ and „Crazy Over Caramel.“ Order on Instagram Chatfood or Deliveroo and let me know what’s your FIX? Instagram : fixdessertchocolatier #asmr

Tabuľka čokolády vážiaca 200 gramov stojí v prepočte takmer 20 eur, no tí, ktorí ju ochutnali, prisahajú, že to absolútne stojí za to. Mnohí sú veľmi sklamaní z toho, že čokoláda sa dá kúpiť len priamo v Dubaji a nikde inde. Pochúťka si získala masívnu popularitu nielen vďaka svojej kvalite a chuti, ale aj vďaka tiktokerom. Video jednej z tiktokeriek, na ktorom si na čokoláde pochutnáva, si pozrelo už viac ako 60 miliónov ľudí. „Nedá sa vysvetliť, aká je dobrá! Keď sa stretne čokoláda, dezert a umelecké dielo, vznikne toto!“ popisuje influencerka.

Zúfalo ju chcú ochutnať

Spoločnosť Fix Dessert Chocolate založila Sarah Hamouda v roku 2021 ako reakciu na svoje tehotenské chute a lásku k dezertom. Verí, že jedenie čokolády by malo byť skutočným zážitkom. Dodáva, že vďaka sociálnym sieťam popularita jej čokolády rastie masívnym tempom. Kedysi mala na stole len niekoľko objednávok denne, dnes ich je aj vyše 500. Pre CNN sa Sarah vyjadrila, že o niečom takom ani len nesnívala.

Niektorí ľudia zúfalo chcú tabuľku jej čokolády ochutnať, preto hľadajú niekoho, kto by im bol ochotný doviezť ju z Dubaja napríklad až do Londýna. Ďalší sú zas ochotní kvôli tomu do Dubaja vycestovať.