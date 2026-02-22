Zabudnite na Chorvátsko: Slovákov zlákali nové miesta a sú mimo vychodených trás

dovolenka pri mori vo Valencii

Ilustračná foto: Unsplash

Michaela Olexová
TASR
Ide o nový štýl cestovania. Menej navštevované miesta totiž často ponúkajú lacnejšie letenky, ubytovanie a služby.

Slovenskí cestovatelia čoraz častejšie hľadajú únik z davov a namiesto tradičných destinácií volia ich menej známe, no atmosférou identické „dvojičky“. Španielska Barcelona si udržiava stabilne vysoký záujem s nárastom rezervácií cez 20 %, no Valencia sa stala vlani skokanom v popularite s rastom o 66 %, ukazujú najnovšie analýzy spoločnosti Kiwi.com.

„Podobný scenár sledujeme aj pri iných destináciách, kde sa do popredia tlačia miesta ako albánska Tirana s nárastom o 17,8 % či talianska Bologna, ktorá zaznamenala skok o 34,4 %,“ približuje PR manažérka Kiwi Daniela Chovancová.

Tieto mestá sú podľa nej ideálne „duplikáty“ pre taliansky temperament či balkánsku pohostinnosť s výhodnejším pomerom ceny a kvality.

Slovákov zlákala Podgorica, Tirana a Samarkand

Tento trend podľa spoločnosti reflektuje nielen snahu o finančnú úsporu, ale aj túžbu po intímnejšom zážitku z cestovania. Medziročne sa tiež zvýšil celkový počet slovenských cestujúcich zhruba o 38 %. Dáta zo začiatku roka 2026 naznačujú, že záujem o alternatívy sa zintenzívňuje.

Absolútnym fenoménom sa podľa Kiwi.com stala čiernohorská Podgorica, ktorá začiatkom februára zaznamenala takmer päťnásobný nárast vyhľadávaní o 439 % nad priemerom. Tento záujem o Podgoricu ako vstupnú bránu k cenovo dostupnému Jadranu ukazuje, že slovenský cestovateľ už nečaká na hlavnú sezónu a aktívne vyhľadáva netradičné destinácie.

dovolenka pri mori
Ilustračná foto: Pexels

„Podobný záujem sme zaznamenali aj pri uzbeckom Samarkande, kde vyhľadávania na začiatku januára vyskočili o 399 %, čo potvrdzuje rastúcu odvahu Slovákov objavovať exotiku mimo vychodených trás,“ potvrdzuje Chovancová.

Cestovateľský kalendár na rok 2026 je v znamení strategického plánovania. Tirana si buduje pozíciu víkendového favorita so stabilnými špičkami vyhľadávania počas sobôt a nedieľ s rastom o 61 % oproti bežným dňom.

Trendom nie je len vyhýbanie sa davom, ide o nový životný štýl cestovania. Menej navštevované miesta často ponúkajú lacnejšie letenky, ubytovanie a služby. Práve dostupnosť krátkych letov a nízkonákladových spojení umožňuje ľahšie objavovanie nových miest bez vysokých nákladov na dovolenku. „Cestovanie sa mení. Už nejde len o to vidieť svet, ale o to prežiť ho naplno,“ dodáva Chovancová.

Kiwi.com pôsobí v oblasti cestovných technológií, so sídlom v Českej republike a zamestnancami aj na Slovensku.

Zobraziť viac