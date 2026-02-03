Do lacného európskeho mesta už od 19,99 €: Wizz Air otvára ďalšiu novú leteckú linku z Bratislavy

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Dovolenka na Balkáne nikdy nie je zlý nápad!

Z bratislavského letiska opäť prichádzajú skvelé správy. Wizz Air pokračuje v otváraní nových liniek. Od mája si z nášho hlavného mesta zaletíte priamo do hlavného mesta Čiernej Hory, Podgorice. 

Pravidelné lety medzi Bratislavou a balkánskou Podgoricou zabezpečí Wizz Air s frekvenciou trikrát týždenne.

Lietať bude každý utorok, štvrtok a sobotu, pričom letenky si možno zakúpiť cez web či aplikáciu dopravcu za ceny už od 19,99 € za jednosmernú letenku, uvádza tlačová správa.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Až 16 nových liniek

Tri týždenné rotácie letov na trase Bratislava – Podgorica budú súčasťou letného letového poriadku 2026, počas ktorého zabezpečí dopravca Wizz Air zo svojej základne na Letisku M. R. Štefánika celkovo 31 pravidelných leteckých spojení.

Polovicu z nich, 16, pritom otvára ako úplné novinky v roku 2026. V januári odštartoval lety do gruzínskeho Kutaisi, arménskeho Jerevanu, Larnaky na Cypre a Kišiňova v Moldavsku. V priebehu marca 2026 otvorí spolu 10 nových liniek, v máji pridá lety do Podgorice a v júni na grécky ostrov Mykonos.

Nezabudnite na jeden detail

„Zároveň upozorňujeme cestujúcich na platnosť pasu alebo občianskeho preukazu (s fotografiou), ktorá musí byť u osôb cestujúcich do Čiernej Hory dlhšia ako 3 mesiace pri odchode z krajiny,“ dodáva letisko.

