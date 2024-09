Za Trumpov život sľuboval takúto odmenu: Podozrivý z pokusu o atentát na bývalého prezidenta napísal list o úmysle zabiť ho

Muž obvinený z toho, že sa ukrýval so strelnou zbraňou neďaleko golfového ihriska Donalda Trumpa na Floride v zjavnej snahe zabiť ho, pred niekoľkými mesiacmi v liste popísal „pokus o atentát“ a ponúkal odmenu za Trumpov život. Oznámila to v pondelok americká prokuratúra, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

Ryana Routha (58) predvedú v pondelok pred sudcu, ktorý rozhodne o jeho ďalšej väzbe. Je obvinený z dvoch trestných činov týkajúcich sa strelných zbraní. Podľa vyšetrovateľov 15. septembra mieril puškou z krovia vedľa Trumpovho golfového ihriska v meste West Palm Beach, kde republikánsky prezidentský kandidát hral golf.

V súdnom podaní pred týmto pojednávaním prokuratúra uviedla, že Routh niekoľko mesiacov pred incidentom odovzdal nemenovanému svedkovi škatuľu s listom, muníciou, kovovou rúrkou a štyrmi telefónmi. Svedok škatuľu otvoril až po zadržaní Routha. „Toto bol pokus o atentát na Donalda Trumpa, ale asi som ťa sklamal,“ uvádza sa v rukou písanom liste adresovanom „svetu“. „Ponúknem 150 000 dolárov komukoľvek, kto túto prácu dokáže dokončiť.“

Našli rukou písaný zoznam dátumov a miest

Prokuratúra informovala, že v Routhovom aute po jeho zadržaní našli rukou písaný zoznam dátumov a miest, na ktorých by sa v auguste, septembri a októbri mal nachádzať Trump. Telefónne záznamy ukázali, že podozrivý pricestoval do West Palm Beach v polovici augusta. Od 18. augusta do 15. septembra bol opakovane neďaleko golfového ihriska Trump International a exprezidentovho sídla Mar-a-Lago.

Agent tajnej služby Spojených štátov (USSS) zbadal hlaveň zbrane a viackrát vystrelil na Routha, ktorý sa dal na útek. Zadržali ho na diaľnici v susednom okrese. Podľa amerických činiteľov Routh pri incidente zo svojej zbrane nevystrelil a nemal priamy výhľad na Trumpa, od ktorého bol niekoľko sto metrov. Úrady sa zatiaľ k jeho motívu nevyjadrili. Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) uviedol, že prípad vyšetrujú ako pokus o atentát na Trumpa pred novembrovými prezidentskými voľbami.

Na Trumpa strieľal 14. júla na predvolebnom mítingu v štáte Pensylvánia 20-ročný Thomas Matthew Crooks. Guľka mu zasiahla ucho, ďalší účastník podujatia prišiel o život. Strelca vtedy usmrtil ostreľovač USSS.