Za tragický zásah iránskej školy môže chyba v zameriavaní: Sirény neutíchajú, krajiny pokračujú v útokoch

Za útok raketou Tomahawk na iránsku dievčenskú školu v meste Mínáb v provincii Hormozgán v prvý deň vojny na Blízkom východe sú zodpovedné Spojené štáty. Zahynulo tam viac ako 160 osôb a podľa zdrojov denníka New York Times (NYT) tragédiu spôsobila chyba v zameriavaní, informuje TASR.
Americká armáda podľa NYT útočila na iránsku vojenskú základňu, ktorej súčasťou bola aj budova školy. Súradnice cieľa však boli stanovené na základe neaktuálnych údajov. O tom, že pri útoku bola použitá raketa Tomahawk už v pondelok informovali investigatívny portál Bellingcat a agentúra AP. Uviedli to na základe analýzy videa zachytávajúceho útok.
Vzájomné obviňovanie z útoku
Irán od začiatku vojny obviňuje z útoku Spojené štáty a Izrael. Naopak, americký prezident Donald Trump začiatkom týždňa zvalil vinu na Teherán, zatiaľ čo Izrael odmieta akúkoľvek účasť. Trump v pondelok povedal, že USA vyšetrujú okolnosti útoku.
„Nech už správa ukáže čokoľvek, som ochotný to prijať,“ povedal americký prezident a naznačil, že raketu Tomahawk na zasiahnutie školy mohol použiť Irán. Teherán však tieto rakety americkej výroby nevlastní a v arzenáli ju majú iba Spojené štáty a niekoľko ich blízkych spojencov.
Spoločná operácia Iránu a Hizballáhu
Iránske revolučné gardy vo štvrtok krátko po polnoci oznámili, že so svojím libanonským spojencom – hnutím Hizballáh – podnikli spoločnú bojovú operáciu proti cieľom v Izraeli. Informovala o tom agentúra AFP. Vo vyhlásení, ktoré priniesli tlačové agentúry Fárs a Tasním, Revolučné gardy uviedli, že „spoločná a integrovaná operácia“ zahŕňala raketový útok Iránu vykonaný v spojení s raketovou a dronovou paľbou Hizballáhu.
Operácia sa zamerala na „viac ako 50 cieľov“ na izraelskom území. Terčom boli údajne aj izraelské vojenské základne v Haife, Tel Avive a Beer Ševe. Gardy útočili i na americké základne al-Chardž v Saudskej Arábii a al-Azrak v Jordánsku. V Saudskej Arábii boli vydané varovania pred útokom, ale nateraz neboli hlásené žiadne škody. Jordánsko oznámilo, že na jeho území nedošlo k žiadnemu útoku.
Rakety nad Izraelom
Izraelská armáda v stredu, krátko pred polnocou, informovala, že identifikovala rakety smerujúce z Iránu na územie Izraela, a vyzvala obyvateľov v ohrozených oblastiach, aby sa presunuli do krytov. „Obranné systémy pracujú na zachytení hrozby,“ napísala armáda na svojom účte na platforme Telegram.
Sirény sa následne rozozvučali na viacerých miestach v Izraeli vrátane Jeruzalema, kde bolo približne o 00.35 h miestneho času počuť výbuchy. Izraelská záchranná služba Červený Dávidov štít (Magen David Adom – MDA) uviedla, že po raketovej paľbe nehlásia žiadne obete. Záchranári však ošetrili niekoľko ľudí, ktorí utrpeli zranenia pri úteku do krytov.
Izraelská armáda neskôr oznámila, že obyvatelia môžu kryty opustiť. Zároveň informovala, že izraelské jednotky začali „rozsiahlu vlnu útokov“ na iránsku metropolu Teherán.
Irán opäť hrozí zničením Izraela
Hlavný vojenský poradca nového najvyššieho vodcu Iránu Modžtabu Chameneího v stredu zopakoval vyhrážky Iránu zničením Izraela, ktorý v súčasnom konflikte bojuje proti Iránskej islamskej republike po boku Spojených štátov. Informovala o tom agentúra AFP.
„Na Blízkom východe nemôžu koexistovať Izrael a Irán. Zostať môže len jeden z nich. Ten, ktorý zostane, je Irán, a ten, ktorý bude zničený, je nepochybne sionistický režim,“ povedal v štátnej televízii Jahjá Rahím Safáví, ktorý je hlavným vojenským poradcom novovymenovaného iránskeho najvyššieho vodcu Chameneího.
Safáví sa okrem toho veľmi nelichotivo vyjadril o americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorého označil za „najskorumpovanejšieho a najhlúpejšieho prezidenta“ Spojených štátov i za „stelesnenie Satana“. Modžtabá Chameneí bol v nedeľu (8. marca) vymenovaný za nového najvyššieho vodcu Iránu.
Nový najvyšší vodca Iránu
Pre Zhromaždenie znalcov – orgán zložený z 88 šiitských duchovných volených na osemročné funkčné obdobie – bol jednoznačným favoritom. Zasadnutia tohto grémia sa konali v mimoriadne napätej atmosfére: izraelsko-americké nálety sa totiž v utorok 3. marca zamerali aj na sídlo tejto inštitúcie v meste Kóm ležiacom južne od Teheránu.
Zvolením Modžtabu Chameneího sa Irán viac než 40 rokov po revolúcii vrátil k dynastickej postupnosti, a to v čase, keď Islamská republika bojuje o svoje prežitie, píše AFP. Modžtabá vystrieda vo funkcii svojho otca ajatolláha Alího Chameneího, ktorý prišiel o život pri izraelských a amerických útokoch z 28. februára. Irán na tieto útoky reaguje odvetou voči Izraelu a americkým záujmom v regióne, pričom však často útočí aj na civilnú infraštruktúru v štátoch Perzského zálivu.
Modžtabá Chameneí sa od svojho vymenovania neobjavil na verejnosti. Kým americké médiá s odvolaním sa na iránske zdroje informujú o jeho zraneniach a o tom, že sa skrýva, syn iránskeho prezidenta Júsuf Pezeškiján v stredu tieto tvrdenia rázne poprel.
Dronový útok v Dubaji
Irán tvrdí, že jeho útočný dron zasiahol v Dubaji budovu, v ktorej boli ubytovaní americkí vojaci. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR. Iránska štátna televízia uviedla, že vo výškovej budove, „slúžiacej ako úkryt pre amerických vojakov, ktorí zaútočili na Irán, vypukol požiar.“
Televízia na svojom kanáli na sieti Telegram odvysielala video zachytávajúce plamene ohňa šľahajúce z okna na horných poschodiach neidentifikovanej budovy. Úrady v emiráte vo vyhlásení oznámili, že požiar sa podarilo „úplne dostať pod kontrolu“ a že nikto nebol zranený. Predtým informovali, že dron narazil do budovy neďaleko štvrte Dubai Creek Harbour.
Zneškodnené drony v Saudskej Arábii
Dronové útoky na svojom území hlási aj Omán. V tamojšom prístavnom meste Salála sa v stredu podarilo zneškodniť niekoľko dronov, ale iné zasiahli v prístave sklady s palivom, pričom došlo k veľkým požiarom vo dvoch zásobníkoch. Podľa štátnej agentúry Oman News Agency neboli hlásené žiadne obete medzi pracovníkmi prístavu ani obyvateľmi štvrtí v okolí.
Ide o druhú významnú sériu útokov na ománske prístavy za posledné týždne. Omán tradične zastáva neutrálne stanovisko v regionálnych konfliktoch a často slúži ako sprostredkovateľ vyjednávaní – hostil tajné rokovania medzi Washingtonom a Teheránom o jadrových a bezpečnostných otázkach. Súčasná vlna útokov však neobišla ani tento sultanát, konštatovala AFP.
Dronový útok prekazili aj v Saudskej Arábii, kde ohrozil ropné pole Šajbá. Dron bol zachytený a zničený v púšti Rub al-Chálí, uviedol hovorca saudskoarabského ministerstva obrany a informoval, že na východe Saudskej Arábie bolo zachytených ďalších 18 dronov. Spomínané ropné pole sa v posledných dňoch stalo terčom útokov už niekoľkokrát.
