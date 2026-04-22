Za socializmu ho vyhľadávali mnohé rodiny, neskôr smutne chátralo. Obľúbené miesto opäť ožije

V lese nad mestom Bojnice, v blízkosti vyhliadkovej veže Čajka v oblakoch, sa po rokoch ticha začína niečo diať. Kedysi mimoriadne obľúbený autokemping, ktorý patril medzi vychytené rekreačné miesta v regióne, by sa mohol opäť otvoriť návštevníkom. Po období úpadku a zanedbania dostal nového nájomníka a s ním aj šancu na nový začiatok.
Bojnický autokemping s rozlohou približne dvoch hektárov vznikol v 60. rokoch minulého storočia. Najväčší rozmach zažil ešte v čase socializmu a výraznou rekonštrukciou prešiel koncom 80. rokov, keď pribudli aj chatky, ktoré v areáli stoja dodnes. Za čias minulého režimu bol vyhľadávanou oddychovou lokalitou pre veľa Slovákov.
Do centra Bojníc, kde nájdete množstvo atrakcií, sa pritom pešou chôdzou dostanete za 15 minút. Môžete zavítať na Bojnický zámok, či navštíviť zoo a kúpalisko.
Naposledy bol v prevádzke v roku 2018. Odvtedy ostal bez využitia a postupne zarastal. Dlhé roky sa ho nedarilo znovu prenajať napriek viacerým pokusom a verejným súťažiam. Až v roku 2025 sa podarilo nájsť nového nájomníka. Informoval o tom portál MY Horná Nitra.
Nostalgia Slovákov
Po jeho zatvorení sa kemp v diskusiách a recenziách často objavoval ako „srdcovka z detstva“, na ktorú majú mnohí návštevníci silné spomienky. Neustále otázky bývalých hostí donútili na sociálnej sieti reagovať aj bývalého majiteľa. V reakcii padla aj kritika na vedenie mesta Bojnice. Reakciu mesta však naša redakcia k dispozícii nemá.
„Odkaz pre všetkých, čo píšu na túto stránku: Áno je to, žiaľ, tak, camping je natrvalo zatvorený. Vedenie mesta Bojnice rozhodlo, že pokiaľ ho nedajú kúpeľom, ktoré mali v pláne z campu urobiť parkovisko, nedajú ho nikomu, ani pôvodným prevádzkovateľom. Už nám, žiaľ, zostali iba spomienky a pocit krivdy. Na Slovensku je to, žiaľ, tak,“ uvádza sa v príspevku na sociálnej sieti z roku 2020.
Rovnako sa v recenziách objavujú poznámky na smutný pohľad na súčasný stav objektu. Opakovane sa zároveň objavovali otázky, či sa ešte niekedy podarí obnoviť jeho prevádzku. Vyzerá to tak, že ľudia sa nakoniec po rokoch dočkajú.
Chátranie a prvé kroky k náprave
Na základe verejnej súťaže získal kemp na desať rokov Bojničan Tomáš Chandoga. Ten však priznáva, že stav areálu ho po prevzatí prekvapil. Kemp bol po rokoch nečinnosti značne zanedbaný a pripraviť ho na prevádzku bude dlhší proces, než pôvodne očakával.
Keďže bol areál viac ako sedem rokov bez pravidelnej údržby, nový nájomník situáciu nemá ľahkú. Potrebné bolo odstrániť vrstvu ihličia a prerastenú vegetáciu, ktorá pokrývala väčšinu plôch.
Oplotenie bolo miestami úplne zarastené a neviditeľné. Kemp bol navyše opakovane poškodený vandalmi a viackrát aj vykradnutý. Chýbali elektrické káble a poškodené boli viaceré časti infraštruktúry. V budúcnosti má byť areál zabezpečený aj kamerovým systémom.
Otvoria už čoskoro
Napriek komplikáciám sa nový nájomník nevzdáva. Už začiatkom mája by mal byť otvorený bufet s kuchyňou a dve terasy. V pláne je aj jednoduché letné využitie ako opekanie, posedenia pri ohni či menšie kultúrne podujatia, ako hudobné večery alebo letné kino.
Popri postupnom oživovaní bojnického autokempingu sa zároveň v meste Bojnice pripravuje aj veľký investičný projekt za približne 100 miliónov eur, ktorý má ďalej rozšíriť jeho turistický potenciál. Za projektom stojí Slavomír Eliáš. Práve vďaka nemu nad mestom v roku 2018 vyrástla 30-metrová vyhliadková veža. Stavba stojí priamo nad Bojnickým zámkom a jej výška bola upravená po dohode s ochranármi, aby neprekročila koruny stromov
Nový kúpeľný areál by mal doplniť existujúcu ponuku mesta a posilniť jeho pozíciu ako jednej z hlavných rekreačných destinácií na Hornej Nitre. Kombinácia obnovy kempu a pripravovaného kúpeľného komplexu tak môže v budúcnosti priniesť výrazné oživenie cestovného ruchu v celej lokalite.
