Vozili sa na streche auta a natáčali si to. Polícia rieši nebezpečný hazard troch mladých mužov

Polícia Slovenskej republiky upozorňuje na šokujúci prípad nezodpovednosti, ku ktorému došlo v uplynulých dňoch v uliciach Lučenca. Skupina štyroch kamarátov premenila jazdu mestom na nebezpečný hazard, ktorý v týchto dňoch vyústil do trestných stíhaní.
Mladí muži sa po konzumácii alkoholu rozhodli pre jazdu, pri ktorej sa nielen striedali za volantom, ale zachádzali aj do extrémov – vozili sa priamo na streche idúceho vozidla. Celý incident si aktéri natáčali na mobilné telefóny. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Boli pod vplyvom alkoholu
Svojím konaním muži vážne ohrozili životy a zdravie nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. To, čo považovali za zábavu, ich nakoniec vyšlo draho. Trojica mužov vo veku 29, 22 a 18 rokov nafúkala viac ako 1 promile alkoholu a budú obvinení z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Buďme zodpovední k sebe aj ostatným, alkohol za volant nepatrí a žiadna zábava či video nestojí za ľudský život,“ odkázala na záver polícia.
