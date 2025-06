Za 10 eur sme sa kúpali v slovenskom „mori“. Redaktorka 366 dní šetrila mince v plastovej fľaši, po zrátaní prišiel šok

Leto sa už pomaly, ale isto začína, čo naznačujú aj stúpajúce teploty. Mnohých ľudí preto zaujíma situácia na slovenských kúpaliskách alebo tipy na to, kam sa oplatí vycestovať. Okrem týchto tém sa však naši redaktori v rámci kategórie PREMIUM zaoberali aj ďalšími zaujímavými témami, o ktorých by ste si mali prečítať.

Či už sú to exkluzívne reportáže, pútavé rozhovory, tipy na nezvyčajné dovolenky alebo prehľady filmov a seriálov, ktoré musíš vidieť, v našom prémiovom obsahu nájdeš všetko možné. S predplatným Premium nemáš problém dočítať do konca, pretože články máš odomknuté. Za to, že si naším predplatiteľom, ti ale dávame darček. Nový vernostný program plný benefitov, vďaka ktorým dostaneš ešte viac. Je to jednoduché – čím dlhšie si súčasťou našej Premium rodiny, tým viac kreditov získavaš. Uplatniť si ich vieš v rámci benefitov vo svojej Benefit peňaženke. V praxi to vyzerá tak, že pri zakúpení interez mesačného predplatného v hodnote minimálne 2,99 € dostaneš benefity, napríklad voucher v hodnote 20 eur od COFFEIN. To znie super, nie? Taktiež sa môžeš rozhodnúť aj pre zakúpenie predplatného v hodnote 7,99 eura, kde okrem interez mesačného predplatného získavaš tiež exkluzívny prístup aj k zamknutému obsahu webov ako je Startitup, Emefka, Fontech či Odzadu. Pritom dostaneš tiež kupón v hodnote 8 eur na nákup na Dedoles.sk A to sa už naozaj oplatí. Viac sa dočítaš na tejto stránke.

Analytik Bednár otvorene

V stredu ráno sa polícia snažila zadržať predsedu strany Demokrati Jaroslava Naďa, ktorý sa aktuálne nachádza v Kanade. Do hľadáčika sa mal dostať aj bývalý generálny tajomník služobného úradu ministerstva obrany Peter Kozák a bývalý šéf štátnej Konštrukty Defence Alexander Gurský. Príčinou zásahov má byť nákup a darovanie delostreleckých mín a munície Ukrajine bezprostredne po tom, ako ju vojensky napadla Ruská federácia. Naď bol v tom čase ministrom obrany.

Pre pomoc, ktorú Slovensko v čase, keď viedol rezort obrany, je často súčasnou koalíciou, ale aj hnutím Republika, označovaný ako vlastizradca. Bezpečnostný analytik a odborník na obranné plánovanie Vladimír Bednár zdôrazňuje, že akcia, ktorá sa proti bývalým predstaviteľom obrany rozbehla, vznikla na základe pomoci napadnutej krajine a bola poskytnutá na základe dvojstrannej zmluvy medzi Ukrajinou a Slovenskom.

Bednár na margo označovania Naďa ako vlastizradcu upozorňuje na kroky súčasnej vlády, ktoré by, ako hovorí, bolo možné nazvať rovnakými slovami.

Viac si môžete prečítať na tomto odkaze: Analytik Bednár: Ak použijeme rovnaký meter ako na Naďa, môžeme obviniť aj Kaliňáka. Naše záujmy poškodzuje Fico

Henry Ford chcel vyrábať autá zo sóje

Meno Henryho Forda pozná hádam každý, no len málokto vie, kam až siahala jeho vynaliezavosť. Už pred rokmi sa snažil spojiť pohodlie v podobe jazdy autom s ekológiou. Snažil sa vyrobiť vozidlo, ktoré bude biologicky rozložiteľné.

Henry Ford je zakladateľom spoločnosti Ford Motor Company. Autá ho fascinovali už odkedy bol dieťa a mal len 12 rokov, keď začal pracovať v dielni, ktorú si sám vybudoval aj zariadil. Keď mal 15 rokov, podarilo sa mu zostrojiť prvý parný motor, neskôr sa stal hlavným inžinierom v spoločnosti Thomasa Edisona. Ten sa stal jeho priateľom a mentorom. Ako sa dostal k myšlienke vyrobiť auto zo sóje a prečo jeho plán zlyhal?

Dočítate sa v našom článku: Chcel vyrábať sójové autá, jazdiť mali na palivo z konope. Ford však nakoniec vyrobil len jeden model

Zuzana bola v 55 krajinách

Cestuje celý život a ukazuje, že sa to dá aj za menej peňazí. Precestovala desiatky krajín a jej zážitky natoľko zaujali ľudí, že si od nej začali pýtať tipy pri plánovaní svojich vlastných dovoleniek. Tak sa Češka Zuzana Zvěřová, ktorú na sociálnych sieťach sleduje niekoľko stoviek tisíc ľudí, dostala k plánovaniu dovoleniek na mieru.

Ukazuje, ako si môžete užiť napríklad letný Cyprus len za 5 504 českých korún (okolo 220 eur) alebo týždennú dovolenku na gréckom Santorini za 7 970 českých korún (približne 320 eur).

„Ľudia mi začali písať, či by som im tiež nevyhľadala lacnú letenku do ich vysnívanej destinácie.“ Ako sa cestovanie stalo jej prácou a rozhodla sa pomáhať aj ostatným ľuďom spoznávať svet nám opísala v rozhovore: Zuzana bola v 55 krajinách, zažila arabskú svadbu a radí, ako cestovať lacno: Tu si užijete týždennú dovolenku pod 120 eur

Film Čeľuste oslavuje 50 rokov

Uplynulo už neuveriteľných 50 rokov od premiéry kultového filmu Čeľuste od Stevena Spielberga. Po jeho odvysielaní množstvo ľudí uverilo, že žraloky sú krvilačné vraždiace beštie a dokonca vraj stúpol počet človekom zabitých žralokov. Práve preto autora knihy, ktorá vznik filmu inšpirovala, Petera Benchleyho, trápili výčitky svedomia.

Producenti pôvodne plánovali zahrať sa s prírodou a do filmu vytrénovať skutočného žraloka. Našťastie, pomerne skoro si uvedomili, že žralok nie je delfín a predvádzať triky sa len tak ľahko nenaučí, museli preto prísť s náhradným plánom. Spielberg napokon rozhodol, že najmúdrejšie bude vyrobiť tri obrovské robotické makety žraloka, čo ale nebolo najlacnejšie riešenie.

Viac o tom, čo ste možno o filme nevedeli, sa dočítate v našom článku: Herečka si myslela, že zomrie, filmári chceli vycvičiť živého žraloka: 10 vecí, ktoré ste o filme Čeľuste nevedeli

Šéf IĽP Weisenbacher o nebezpečenstve z Izraela

Izrael spustil operáciu Rising Lion — Prebudenie leva, ktorá medzi ním a Iránom spustila vzájomné bombardovanie. Zvuk prvých explózií sa začal rozliehať Teheránom v noci zo štvrtka na piatok, krátko nato Irán namieril sto bezpilotných lietadiel nad izraelské územie. Útoky pokračujú už štvrtý deň, svetoví lídri, napríklad poľský premiér Donald Tusk, varujú pred rizikom globálnej vojny.

Výkonný riaditeľ Inštitútu ľudských práv (IĽP) Peter Weisenbacher v rozhovore pre interez hovorí, že dúfa v to, že dôjde k mierovému urovnaniu konfliktu. Zároveň však upozorňuje na nevyspytateľnosť situácie na Blízkom východe a nepredvídateľné kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Ak by podľa neho došlo k zapojeniu USA do konfliktu, riziko globálnej vojny by bolo hmatateľné. „Musíme si uvedomiť, že podľa odborníkov má Izrael asi 80 kusov atómových bômb. Takže riziko, že sa vojna rozšíri na celý región alebo aj na väčšie územie, tu je. My ako Európa od Blízkeho východu nie sme tak ďaleko, ako sa zdá,“ upozorňuje.

Viac sa dočítate tu: Šéf IĽP Weisenbacher: Izrael má asi 80 atómových bômb a predstavuje reálne riziko. Netanjahu sa už podobá Putinovi

Ako československí futbalisti získali zlato

V druhej polovici 20. storočia patrilo Československo k špičke v tých najobľúbenejších kolektívnych športoch. Hokejisti boli obávanými súpermi aj pre tie najsilnejšie družstvá ako ZSSR, Kanada alebo USA. Okrem toho sa im darilo aj vo futbale.

Československý futbal zažil počas svojej histórie tri obrovské úspechy. Druhé miesto na majstrovstvách sveta z roku 1962 v Čile, prvé miesto na majstrovstvách Európy v roku 1976 v Juhoslávii a zlaté medaily z olympiády v roku 1980 v Moskve. Práve zisk zlata v Belehrade, kedy sa im podarilo získať titul Majstrov Európy, sme sa rozhodli pripomenúť si v samostatnom článku.

Ak chcete vedieť, prečo je tento zápas legendárny a v čom je neoceniteľný pre slovenský a český futbal, prečítajte si náš článok: Legendárna penalta, ktorú hráči kopírujú dodnes. Toto je príbeh československých futbalistov, ktorí získali zlato

Ochutnali sme napodobeniny Horalky a Mily z Biedronky

Krémová chuť legendárnych sušienok Horalka a Mila sa mnohým spája s detstvom. Poľská Biedronka však prišla so svojimi vlastnými verziami týchto ikonických pochúťok, a to len za zlomok ceny v porovnaní s originálom. Napodobeniny Fatralka či Lilla sa objavili na pultoch a okamžite vyvolali rozruch. Preto sme sa rozhodli ochutnať ich za vás, aby ste vy nemuseli.

Pri návšteve novootvorenej predajne Biedronka v Liptovskom Mikuláši nás okamžite zaujali maškrty Fatralka a Lilla. Nie preto, že by sme mali neodolateľnú chuť na sladké, ale preto, že tieto názvy a obaly až príliš pripomínali dobre známe „Horalky“ a „Milu“. Preto sme sa rozhodli urobiť malý test. Kúpili sme originálne produkty aj ich lacnejšie dvojníčky a pustili sa do porovnávania.

Ako skončil náš test si môžete prečítať tu: Ochutnali sme napodobeniny Horalky a Mily z Biedronky: Cena je od originálu výrazne nižšia, chuť nás prekvapila

Poslankyňa Plaváková exkluzívne

Hlasovanie o novele ústavy sa presunulo na september. Ku koalícii a huliakovcom sa mali pridať aj poslanci Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a Kresťanskej únie (KÚ) zo zoskupenia Slovensko. František Mikloško a František Majerský (obaja KDH) však za zmeny hlasovať odmietli. Proti sa postavil aj Ján Ferenčák (Hlas-SD).

Súčty boli krátko pred hlasovaním v utorok o 17:00 nasledovné. Koalícia má 78 poslancov, KDH zrejme prihodí deväť hlasov a KÚ dva hlasy. To je rovných 89. Chýbal jeden hlas na to, aby novela ústavy prešla.

Interez oslovil poslankyňu za Progresívne Slovensko Luciu Plavákovú, ktorá je zároveň podpredsedníčkou Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Pýtali sme sa nielen na samotnú novelu a jej možné dosahy, ale aj na to, či si vie predstaviť ďalšiu spoluprácu s KDH v prípade, že podporí diskutovanú novelu ústavy.

Viac si prečítajte tu: Poslankyňa Plaváková exkluzívne: Ak opozičné strany podporia novelu ústavy, budeme musieť prehodnotiť naše postoje k nim

Našli sme 10+ lacných kúpalísk po celom Slovensku

Od východu po západ sme hľadali kúpaliská, kde za vstup zaplatíte čo najmenej peňazí. Našli sme dokonca také, kde si užijete letnú zábavu iba za 5 eur.

K horúcemu letu chvíle pri vode jednoducho patria. A za príjemným schladením nemusíte cestovať vôbec ďaleko. U nás doma máme množstvo kúpalísk, kam môžeme vyraziť za oddychom aj zábavou. Skúsili sme nájsť lacné naprieč celým Slovenskom a presvedčili sa o tom, že dovoliť si poniektoré môže byť poriadnym luxusom. Predovšetkým, ak sa chcete za vodou vybrať s celou rodinou, takýto denný výlet vás môže vyjsť na niekoľko desiatok eur a váš rozpočet poznačiť.

No ak máte niektoré zo spomínaných kúpalísk nablízku, možno vás ceny vstupného potešia: Za vstup zaplatíte aj 5 €: Našli sme 10+ lacných kúpalísk po celom Slovensku, kde si za málo peňazí užijete kopec zábavy

Smrť bola pre ňu to najkrajšie na svete

Jane Toppan patrila medzi tie najobľúbenejšie zdravotné sestry, dokonca pracovala aj pre významné a majetné bostonské rodiny. Odporúčali ju lekári v nemocniciach, pre ktoré pracovala. Pacienti aj kolegovia ju zväčša milovali za to, že bola zdanlivo vždy v dobrej nálade a zvyčajne bola veľmi usmievavá a priateľská. Považovali ju za citlivú a empatickú osobu. Patrila zároveň aj medzi najlepších zamestnancov. Pod veselou fasádou ale ukrývala nechutné, temné tajomstvo.

Jane totiž vzrušovalo zabíjanie a hovorí sa, že zabila viac ako stovku ľudí. Oficiálne sa priznala „len“ k 31 vraždám. Z úmrtia každej jednej z obetí nachádzala zvrátené potešenie. Jej cieľom bolo zniesť zo sveta čo najviac bezmocných ľudí. Chcela prekonať aj tie najhoršie sériové vrahyne na svete.

Ak sa o Jane Toppan chcete dozvedieť viac, prečítajte si tento článok: Smrť bola pre ňu to najkrajšie na svete, umierajúci ľudia ju vzrušovali: Toto je jedna z najhorších vrahýň všetkých čias

Biológ vysvetľuje, že smrtiacou amébou sa môžete nakaziť aj doma v bazéne

17. júna slovenské médiá obletela smutná správa. 11-ročný chlapec, ktorý sa nakazil smrtiacou amébou, žiaľ, neprežil. Biológa Nora Ölveckého sme sa pýtali, kde všade môže nákaza hroziť a ako sa pred ňou môžeme ochrániť. „Mestské, tzv. umelé kúpaliská, pokiaľ majú správnu hygienu, by mali byť bezpečné. Je však potrebné dodať, že slovenská legislatíva nestanovuje povinnosť rutinne testovať vody na prítomnosť améby Naegleria fowleri, nakoľko výskyt ochorenia, ktoré spôsobuje, je veľmi nízky. Celosvetovo sa dosiaľ eviduje len niekoľko stoviek prípadov,“ vysvetľuje.

„Naegleria fowleri sa bežne vyskytuje v rôznych typoch sladkovodného prostredia i v pôde. Do domáceho bazéna, ale aj do bazéna na kúpalisku, môže byť prenesená z pôdy. Preto je dôležité, aby ľudia neobchádzali brodiská pred vstupom do bazénov. Samozrejme, aj v prípade domácich bazénov je dôležitá dezinfekcia vody,“ dozvedeli sme sa.

Ak chcete vedieť viac o tom, ako sa pred hrozbou ochrániť, prečítajte si náš rozhovor s biológom Norom Ölveckým: Biológ Ölvecký o smrtiacej amébe: Jej prítomnosť sa netestuje, môže sa objaviť aj v domácom bazéne. Tomuto sa vyhnite

Mal byť spásou Ameriky, skončil ako veľké fiasko

Amerika počas studenej vojny túžila disponovať strojom, ktorý by dokázal preletieť nad Sovietskym zväzom v šialenej rýchlosti — zhodiť bombu a bezpečne sa vrátiť domov — a to všetko dokončiť bez toho, aby ho niekto v procese čo i len zahliadol.

Výsledkom toho bol bombardér XB-70 Valkyrie — šialený „stroj z pekiel“, ktorý dnes považujeme za inžiniersky zázrak. V mnohých odborníkoch vyvoláva nesmiernu fascináciu a obdiv dodnes, pričom prototyp prirovnávajú k „umeleckému dielu“. A to napriek tomu, že vývoj skončil ako veľká pohroma, na ktorú Vzdušné sily Spojených štátov takmer okamžite zanevreli.

Viac sa dočítate v článku: Šialený bombardér XB-70 Valkyrie mal byť spásou Ameriky, skončil ale ako veľké fiasko. Zázrak budúcnosti stál miliardy

Viacerí slovenskí politici vlastnia zbrane

Rakúsko sa spamätáva z tragédie, pri ktorej 21-ročný útočník zabil desať ľudí a napokon vzal život aj sám sebe. Ide o najhorší útok v dejinách krajiny, ktorý sa odohral priamo na pôde strednej školy. Od prelomu milénia však ani zďaleka nejde o jediný prípad masovej vraždy, ktorá sa odohrala v Európe na škole, univerzite, v zdravotníckom či reštauračnom zariadení, alebo bola mierená proti konkrétnej skupine ľudí.

Výnimkou nie je ani Slovensko. Zbrojný preukaz, respektíve zbrane, majú v legálnej držbe viacerí slovenskí politici, medzi nimi napríklad aj ministerka hospodárstva Denisa Saková, ktorá to priznala v majetkovom priznaní. Na tom podľa bezpečnostného analytika Radovana Bránika nie je nič zlé.

Z racionálnych dôvodov je, ako uvádza, zástancom toho, aby sa obyvatelia mohli vyzbrojovať, musí byť však splnená podmienka fyzickej a psychickej spôsobilosti. Zároveň však považuje za nevhodné a extrémne nebezpečné, ak sa z vyzbrojovania robí fetiš alebo politická reklama. Hovorí o hrubej červenej čiare.

Viac si môžete prečítať v tomto článku: Viacerí slovenskí politici vlastnia zbrane: Predvádzanie sa s nimi je však nechutné, môže mať následky, hovorí odborník

Generál Macko o jadrových zbraniach

K prvej explózii jadrovej zbrane v dejinách ľudstva došlo 16. júla 1945. V púšti v Novom Mexiku v tom čase tím vedcov, na čele s Juliusom Robertom Oppenheimerom, v tajnom projekte Manhattan položili základ pre jadrový vek. Len o niekoľko týždňov neskôr boli uránová bomba „Little Boy“ a plutóniová bomba „Fat Man“ spustené na Hirošimu a Nagasaki. Jadrová bomba sa odvtedy stala symbolom zastrašovania, ktoré je dnes čoraz intenzívnejšie.

Generál Pavel Macko hovorí, že aj keď riziko existuje, pravdepodobnosť použitia jadrovej zbrane je dnes nízka nielen na Blízkom východe, ale aj zo strany Ruska vo vojne na Ukrajine. Primárnym cieľom jadrových mocností je podľa neho zastrašiť protivníkov.

„Jadrové zbrane slúžia predovšetkým na odstrašenie, nazývajú sa aj „zbrane posledného súdu“. Krajiny, ktoré ich vlastnia, nimi dávajú svojim protivníkom najavo, že ich majú,“ vysvetľuje.

Viac o tom, prečo sú aktivity Iránu problematické, aká je pravdepodobnosť, že sa USA zapoja do konfliktu na Blízkom východe, či existuje riziko použitia jadrovej zbrane na Ukrajine, alebo aké dôsledky by to malo na Slovensko, sa dočítate tu: Generál Macko o jadrových zbraniach: Ak by ich Rusi použili, nastal by ešte väčší odpor. Toto by sa dialo na Slovensku

366 dní si šetrila 50-centové, 1- a 2-eurové mince v plastovej fľaši

Naša redaktorka si chcela nasporiť 1000 eur, no realita bola iná. Koľko sa jej podarilo za rok ušetriť len v minciach? Celých 366 dní (keďže rok 2024 bol priestupným rokom) si odkladala každú jednu mincu v hodnote 50 centov, 1 a 2 eurá, ktorá sa jej dostala do rúk, najprv do pohára od zaváranín, a keď sa naplnil, do väčšej plastovej nádoby.

Stanovila si prísne pravidlá, ktoré dodržiavala. Aspoň na začiatku… Postupne jej morálka upadla. Objem nasporených peňazí vyzeral spočiatku dobre, no všetko sa zvrtlo.

Aké chyby urobila a koľko sa jej podarilo takýmto spôsobom si našetriť, sa dozviete tu: 366 dní som si šetrila 50-centové, 1- a 2-eurové mince v plastovej fľaši: Chcela som 1000 €, zrátala som ich a čakal ma šok

Za 10 eur sme sa kúpali v slovenskom „mori“

Zmení kúpalisko Kurinec smer, ktorým sa hýbe turizmus na Gemeri?

Rekreačná oblasť Kurinec – Zelená voda neďaleko Rimavskej Soboty sa môže pochváliť novou atrakciou, ktorá púta pozornosť návštevníkov z celého Slovenska. Kúpalisko tu najnovšie ponúka bazén s vlnobitím, ktorý je podľa primátora Jozefa Šimka najväčší v strednej Európe. Areál však nestavia len na jednej atrakcii — nájdete tu aj geotermálny bazén, trojcestný tobogan, detský bazén či vodnú nádrž s možnosťou člnkovania a oddychu.

My sme sa na kúpalisko Kurinec vybrali len deň po otvorení novej atrakcie. A dnes vieme, či sa to oplatí aj vám.

Viac sa dočítate v reportáži: Za 10 eur sme sa kúpali v slovenskom „mori“: Jedlo zo stánku šokovalo, stálo pár eur. Báli sme sa a zostali prekvapení