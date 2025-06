Smrť bola pre ňu to najkrajšie na svete, umierajúci ľudia ju vzrušovali: Toto je jedna z najhorších vrahýň všetkých čias

Isto sa nenájde povolanie, v ktorom by svoje miesto nemali aj mimoriadne nebezpečné indivíduá. Radi si ale myslíme, že ak sa ocitneme v nemocnici, zdravotné sestry sa o nás postarajú. Jane Toppan sa však postarala iba tak o smrť desiatok svojich pacientov. Dokonca dokázala v priebehu niekoľkých týždňov vyhladiť celú rodinu. Zabíjanie ju sexuálne vzrušovalo. Hovorí sa, že pripravila o život viac ako stovku ľudí. Ako je možné, že si to roky nikto nevšimol?

Veselá Jane

Jane Toppan (pôvodne jej rodičia dali meno Nora Kelley, no neskôr si ho zmenila) mala prezývku Jolly, čo v preklade znamená veselý. Avšak to, čo vykonala, veselé nie je ani zďaleka. Ako sa dozvedáme z webu All That Is Interesting, Jane patrila medzi tie najobľúbenejšie zdravotné sestry, dokonca pracovala aj pre významné a majetné bostonské rodiny. Odporúčali ju lekári v nemocniciach, pre ktoré pracovala (z nemocníc ju neskôr pre nevhodné správanie prepustili).

Pacienti aj kolegovia ju zväčša milovali za to, že bola zdanlivo vždy v dobrej nálade a zvyčajne bola veľmi usmievavá a priateľská. Považovali ju za citlivú a empatickú osobu. Patrila zároveň aj medzi najlepších zamestnancov. Pod veselou fasádou ale ukrývala nechutné, temné tajomstvo.

Hastalarını Morfinle Öldürüp, Geri Canlandırdığını İddia Eden Seri Katil Hemşire: Jane Toppan (flood) pic.twitter.com/mwHQk1HInd — Girişimci Hisler (@girisimcihisler) December 24, 2024

Jej vražedné vyčíňanie siaha do roku 1880 a odhaduje sa, že Jane v priebehu rokov zabila najmenej 100 pacientov. Oficiálne sa ale priznala „len“ k 31 vraždám. Isté ale je, že z úmrtia každej jednej z obetí nachádzala zvrátené potešenie.

K zomierajúcim si ľahla do postele

Podľa Crime Museum niektorých pacientov otrávila, no následne ich „vyliečila a zachránila“. Starším pacientom zas podávala ópium, aby videla, ako naň ich organizmus reaguje. Stávalo sa, že stav pacientov, ktorých ošetrovala, sa zlepšil, následne ale náhle zomreli.

Samozrejme, údaje o tom, kedy a aké lieky pacienti dostali, falšovala. Niekedy zapisovala falošné symptómy, aby pacienti, ktorých si „obľúbila“, ostali v nemocnici pod jej dozorom čo najdlhšie. K niektorým zomierajúcim pacientom si ľahla do postele a túlila sa k nim.

