Objednali sme si kávu od Roba Pappa, dokladu sme sa nedočkali. Boli sme v Pohlreichovej reštaurácii v Bratislave

Počas tohto týždňa nás postretlo hneď niekoľko tragických udalostí. Či už išlo o útok v Grazi, počas ktorého prišlo o život desať ľudí, o hrozivý pád lietadla v Indii, či o stupňujúcu sa situáciu na Blízkom východe, naši redaktori urobili všetko preto, aby vám priniesli aktuálne články. Okrem toho si však v rámci kategórie PREMIUM môžete prečítať aj množstvo ďalších zaujímavých príbehov či rozhovorov.

Bezpečnostný analytik o útoku v Grazi

Stovky horiacich sviečok na hlavnom námestí v rakúskom meste Graz a ďalšie desiatky naprieč celou krajinou. Taký je dnešný obraz Rakúska, ktorým v utorok 10. júna otriasla tragická udalosť, pri ktorej prišlo o život desať ľudí a ďalších 11 bolo zranených.

Interez kontaktoval bezpečnostného analytika Radovana Bránika, ktorý vysvetlil, ako sa v prípade, že sa človek ocitne v podobnej situácii, zachovať. Povedal tiež, aké faktory sú dôležité pri prežití.

Viac sa dočítate v tomto článku: Bezpečnostný analytik Bránik: Útok v Grazi je varovaním aj pre Slovensko, dôležité je dodržiavať model uteč, skry sa, bojuj

Rozhovor s riaditeľom Lúčnice

Aj po 77 rokoch dokáže prilákať nielen staršiu generáciu, ale i rodiny s deťmi a mladých ľudí. Svoje meno si vybudovala aj v zahraničí, kde návštevníci divadla s nadšením a so zatajeným dychom sledujú prevedenie slovenských tradícií v podobe tanca, hudby a spevu. Lúčnica žije svojím vlastným životom, je nikdy nespiacim organizmom, ktorý kultúrne dedičstvo premieňa na umelecké dielo.

„Na Lúčnicu chodia aj rodiny s deťmi, deti tancujú v súboroch, samozrejme, aj starší ľudia a zaujímajú sa o nás aj tí mladí. Ich vzťah ku koreňom je silný a sú zvedaví na to, čo robíme,“ hovorí generálny riaditeľ súboru Pavol Pilař.

Viac o súbore, o tom, akými výzvami prechádza, čo chystá na najbližšie obdobie a o tom, ako vníma priepasť medzi tradičným a súčasným umením, sa dozviete v rozhovore: Riaditeľ Lúčnice Pilař: Inšpirujú nás tradície, regionálna pestrosť Slovenska je výnimočná. Na umenie však neexistujú normy

Príbeh Anny Frankovej dojíma ľudí dodnes

Anna Franková, ktorej meno poznajú ľudia na celom svete, by 12. júna oslávila 96. narodeniny. Aj keď je jej príbeh tragický, dodnes dojíma ľudí na celom svete a je inšpiráciou, z ktorej môžeme stále čerpať. Celosvetovo známou sa stala vďaka svojmu denníku, v ktorom opisovala život v úkryte v Amsterdame, kde sa s rodinou a s ďalšími Židmi ukrývala pred nacistami.

Existuje len veľmi málo kníh, ktoré majú aj po rokoch takú významnú hodnotu a skrývajú v sebe posolstvo, ktoré je stále živé ako denník vtedy trinásťročnej Anny Frankovej. Aký bol jej život, ako tragicky sa skončil, a kedy sa jej denník dostal na verejnosť?

Dočítate sa v našom článku: Konca vojny sa nedočkala, zomrela na týfus v koncentračnom tábore. Príbeh Anny Frankovej dojíma ľudí aj dnes

Boeing 787 doteraz nemal žiadnu smrteľnú nehodu

Dreamliner zmenil spôsob, akým sa lieta na dlhé vzdialenosti. Situácia, aká nastala vo štvrtok, nemá obdoby. Vráťme sa však späť na začiatok — čím sa stala táto flotila prelomovou a ako sa jej podarilo získať vedúce postavenie vo svete letectva?

Názov Dreamliner, ktorý môžeme voľne preložiť ako „lietadlo snov“, znie v aktuálnej súvislosti mimoriadne trpko. Spája sa však s technologickým prelomom a inováciami v oblasti komerčného letectva. Dreamliner bol uvedený na trh ešte v apríli 2004 a o štyri roky neskôr mali byť dodané prvé kusy, no nastali komplikácie a došlo k oneskoreniu. Prvý skúšobný let týmto modelom sa uskutočnil až koncom roka 2009 a prvé lietadlo bolo dodané japonskej leteckej spoločnosti All Nippon Airways 26. septembra 2011.

Ako sa mu podarilo zmeniť pravidlá hry v komerčnom letectve, sa dozviete v našom článku: Stojí 248 miliónov a váži ako 29 slonov: Boeing 787 doteraz nemal žiadnu smrteľnú nehodu, lieta aj z Viedne

Peter Bátor o eskalácii napätie na Blízkom východe

Hlavným mestom Iránu sa v noci začal rozliehať zvuk explózií. Izrael spustil operáciu s názvom Rising Lion – Prebudenie leva. Séria útokov na Teherán prišla zo strany Izraela po dlhodobo napätej situácii pre iránsky jadrový program. Irán ako odpoveď poslal na Izrael viac ako sto dronov. Teherán odkázal, že útoky, ktoré podnikol Izrael, potvrdzujú potrebu pokročiť v obohacovaní uránu.

„Ak by Irán získal jadrové zbrane, mali by sme tu ďalšiu jadrovú veľmoc, ktorá je nepredvídateľná a často s ňou nevieme ani rokovať. To riziko ohrozenia svetovej bezpečnosti by sa rapídne zvýšilo,“ upozorňuje v rozhovore pre interez odborník na obranu a bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor.

Či je ohrozená medzinárodná bezpečnosť, aký dosah bude mať konflikt na medzinárodnú bezpečnosť a akú úlohu zohrávajú USA, sa dozviete tu: Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor: Útok Izraela je kontroverzný, no Irán ho chce zničiť. Konflikt bude zrejme rásť

Kto bol v skutočnosti muž známy ako Che Guevara?

Niektorí ľudia ho považujú za symbol slobody, no nie je to správne. Celým menom Ernesto Rafael Guevara de la Serna by mal byť označovaný skôr za symbol smrti. Je asi najznámejším revolucionárom ľudských dejín a jeho slávnu tvár pozná vari každý. Narodil sa v Argentíne a pochádzal z rodiny španielsko-írskych emigrantov, jeho otec bol architektom. Ako dvojročnému mu diagnostikovali astmu, preto ani nechodil do školy. Rodinné prostredie Che Guevaru by sme mohli považovať za ideálne. Mal milujúcu rodinu a matku, ktorá ho učila doma.

Kedy sa to všetko zlomilo, a mal by byť skutočne považovaný za hrdinu? Ako sa dal dokopy s Fidelom Castrom a čo z neho spravilo najznámejšieho revolucionára?

Dočítate sa v našom článku: Niektorí ho pokladajú za hrdinu, na rukách má ale krv tisícov ľudí. Na popravu Che Guevaru dozeral aj agent CIA

Boli sme na otvorení Slobodnej národnej galérie

K Slovenskej národnej galérii sme zvykli chodiť priamo od Dunaja. Situácia sa však zmenila, z Hviezdoslavovho námestia sme zamierili k ošarpaným garážam. Nebyť ľudí, ktorí postupne prúdili tým istým smerom ako my, a zelenej, tak veľmi dobre známej vlajky trčiacej z jednej zo striech polorozpadnutej budovy v tieni národnej galérie, dalo by sa spochybniť, či sme na správnom mieste.

Tam, kde sa konali tlačové konferencie zamestnancov národnej galérie i vyhlásenia platformy Umenie nebude ticho!, tam, kde na bráne jednej z garáží stále do očí udiera nápis „Neberte nám kultúru“, sa presunuli umelci aj odborná obec. Spoločne na Námestí Karola Vaculíka vytvorili Slobodnú národnú galériu.

„Je to dôkaz toho, že sa nevzdávame a ideme ďalej,“ povedala pre interez Ivana Šáteková, jedna z hlavných tvárí protestov Umenie nebude ticho!

Kde je busta, akú úlohu zohráva zelená zástava, kam odišli pracovať bývalé zamestnankyne národnej galérie, i to, či zo Slovenska odchádzajú umelci, sa dozviete v tejto reportáži: Boli sme na otvorení Slobodnej národnej galérie: Už vieme, kde sa nachádza busta aj to, čo robia bývalé zamestnankyne SNG

Vysokoškolský učiteľ Patrik zakladá občianske združenie na boj proti ruským agentom

Patrik Lenghart pôsobí ako lektor na vysokej škole na Slovensku. Na internete sa preslávil založením populárnej platformy Dobre. a pravidelne oslovuje verejnosť cez svoje príspevky na sociálnych sieťach.

Nedávno oznámil, že sa pustí naplno do boja proti ruským agentom. Zakladá preto občianske združenie STREDA s cieľom udržať Slovensko v strednej Európe – v srdci civilizovaného sveta.

Náš redaktor sa rozprával s Patrikom, ktorý prezradil, ako bude nový projekt vyzerať a čo od neho očakáva: Vysokoškolský učiteľ Patrik Lenghart: Ak nebudeme Slovensko brániť, zanikneme, alebo budeme existovať len na papieri

Desivý príbeh vraha, ktorý náhodne vraždil po celej krajine

Israel Keyes má na svedomí 11 ľudí, svoje obete znásilňoval a vraždil náhodne po celej krajine. Na prvý pohľad by nikomu nenapadlo, aký netvor sa za ním skrýval. Pôsobil v armáde, slúžil vo Fort Hood a Egypte. Mal ľudí chrániť, napokon si však zvoli inú cestu, začal ich zabíjať. Nie je celkom jasné, koľko ľudí brutálnym spôsobom pripravil o život, odhaduje sa však, že ich bolo 11.

Narodil sa ako druhý v poradí z desiatich detí a okrem toho bola jeho rodina zvláštna pre svoje presvedčenia. Patrili k Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a aj keď sa ju neskôr rozhodli opustiť, stali sa kresťanskými fundamentalistami a pridali sa k cirkvi, ktorá sa považovala za nadradenú bielu a hovorila si Archa. Mysleli si, že vláda nemá zasahovať do života ľudí, neverili v modernú medicínu a nechceli, aby ich deti navštevovali verejné školy.

Ako sa z Israela stal vrah a aké brutálne činy napáchal, si môžete prečítať v našom článku: Svojej obeti prišil viečka, aby vyzerala ako živá a mohol pýtať výkupné. Netvor Keyes pred súdom spáchal samovraždu

V tomto meste sa v Chorvátsku ubytujete úplne najlacnejšie

Jednou z najdrahších položiek pri plánovaní dovolenky môže byť ubytovanie. No ako sa hovorí, kto hľadá, nájde. A to dokonca aj takto, na poslednú chvíľu a my vám s hľadaním ponúk radi pomôžeme. Pozreli sme sa na tri populárne platformy, ktoré slúžia na rezerváciu ubytovania, porovnali, v čom sa od seba líšia a zistili, ako sa aktuálne pohybujú ich ceny v obľúbených chorvátskych destináciách, kam sa v lete nahrnie aj množstvo Slovákov.

Zoradili sme známe chorvátske dovolenkové destinácie podľa aktuálnych cien, ktoré tu zaplatíte za ubytovanie za noc. Ak si zvolíte správne a vyrazíte k Jadranu na 7 nocí, vaša úspora môže byť aj 98 eur. A to sa už oplatí.

Ktoré tri patria medzi najlacnejšie, sa dozviete tu: Ušetríte 98 eur: V tomto meste sa v Chorvátsku ubytujete úplne najlacnejšie, obľúbené letovisko sa vám nemusí oplatiť

Boli sme sa pozrieť vo vnútri vodnej elektrárne Liptovská Mara

Na Liptov, po dlhých chladných mesiacoch, dorazil letný deň a spolu s ním aj jedinečná príležitosť nahliadnuť za brány elektrárne na Liptovskej Mare. Monumentálneho vodného diela, pod ktorého hladinou zostalo navždy ukrytých trinásť dedín, stovky ľudských príbehov a viac ako päťdesiat rokov histórie. A my sme boli pri tom.

Naša redaktorka sa pozrela do útrob tejto ikonickej stavby, medzi hučiace turbíny, kde sa stretáva sila prírody s fascinujúcou ľudskou vynaliezavosťou. Okrem technických zaujímavostí a festivalovej atmosféry sa dozvedela aj to, čo čaká slovenskú energetiku v budúcnosti.

Celú reportáž si môžete prečítať tu: Verejnosť tu má vstup prísne zakázaný: Boli sme sa pozrieť vo vnútri vodnej elektrárne Liptovská Mara, toto nás dostalo

Podľa gastroenterológa sú detoxikačné kúry zbytočné

Pri dnešnom množstve výživových trendov a instagramových tipov je čoraz náročnejšie rozoznať, čo je naozaj zdravé a čo len dobre propagované. Dokonca sa mnohé z týchto odporúčaní navzájom vylučujú. Niektoré sľubujú zázraky bez vedeckého základu a iné zas prehliadajú individuálne potreby. Ako sa v tomto chaose informácií zorientovať a neprepadnúť extrémom?

Naša redaktorka sa rozprávala s uznávaným gastroenterológom doc. MUDr. Ladislavom Kuželom, PhD. MPH o tom, čo hovorí medicína o biopotravinách, bezlepkovej diéte, vegetariánstve a vegánstve, detoxe, ajurvéde a ďalších aktuálnych trendoch v oblasti výživy.

Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Gastroenterológ Ladislav Kužela: Aj vegetariánska strava môže byť zlá, detoxikačné kúry sú zbytočné. Imunita sídli v čreve

Jedno z najnebezpečnejších miest na svete museli vymazať z máp

Hlboko v odľahlej oblasti Pilbara v Západnej Austrálii kedysi ležalo mestečko Wittenoom. Dnes je už opustené. Dôvodom je fakt, že je extrémne kontaminované. Mesto bolo založené v roku 1947, malo ubytovať zamestnancov, ktorí v lokalite ťažili z bane azbest. Vznikla tu dokonca jedna z najväčších prevádzok na ťažbu a spracovanie azbestu na svete.

Lekár menom Jim McNulty diagnostikoval prvý prípad rakoviny (išlo o mezotelióm, ktorý vzniká z tenkej vrstvy tkanív chrániacich vnútorné orgány, je to extrémne agresívna forma rakoviny, z ktorej sa človek vylieči len zriedkavo) súvisiacej s azbestom už v roku 1962. Opakovane na nebezpečenstvá spojené s ťažbou upozorňoval. Napriek tomu ale vláda prevádzku zatvorila príliš neskoro. Navyše, našli sa ľudia, ktorí odtiaľto jednoducho odmietli odísť.

Ak sa chcete o Wittenoome dozvedieť viac, prečítajte si tento článok: Jedno z najnebezpečnejších miest sveta museli vymazať z máp: Aj dýchanie môže privodiť smrť, zabilo už vyše 2 000 ľudí

Adam je hrobárom, prezradil nám viac o zelenom pochovávaní

Smrť a pohreby nie sú čosi, na čo radi myslíme každý deň. Podľa Adama Vokáča by sme sa ale otázkou toho, ako raz chceme byť pochovaní, mali zaoberať. Nemusí to však byť smutné. V rozhovore nám prezradil, čo je to zelené pochovávanie, aké má výhody a ako ľuďom pomáha vyrovnať sa so smrťou blízkeho.

Pýtali sme sa tiež, či je vôbec možné sa na smrť pripraviť a prečo ľudia príliš nie sú ochotní upustiť od tradičného pochovávania. Zaujímalo nás tiež, akým mýtom týkajúcim sa pohrebov a pochovávania ľudia veria najčastejšie.

Ak sa chcete o Adamovom povolaní dozvedieť viac, prečítajte si náš rozhovor tu: Hrobár Adam o zelenom pochovávaní: Aj pohreb môže byť pekný, stalo sa mi, že otec chcel so mnou kopať hrob pre dcéru

Rekordný rok Parndorfu

Ak sa pozrieme na rebríček najlepších outletových európskych centier, ktorý zostavila konzultačná agentúra Ecostra, v najlepšej desiatke nájdeme aj rakúsky Designer Outlet Parndorf. Ten podľa oficiálnych štatistík vlani navštívilo 7,2 milióna ľudí, čo z neho robí jedno z najviac navštevovaných miest v Rakúsku.

Podľa slov generálneho riaditeľa Maria Schwanna má outletové centrum potenciál dostať sa v rebríčku aj do najlepšej pätice. „Čo nás robí skutočne výnimočnými, sú naše nadčasové predajne a pestrá zmes značiek – od medzinárodných dizajnérskych až po známe lifestylové,“ dodal Schwann. Okrem toho nám v exkluzívnom rozhovore porozprával o rokovaniach s novými značkami či výzvach, ktorým momentálne čelia.

Ak vás zaujíma viac, prečítajte sí článok: Nákupný poklad pár minút od Slovenska zažil rekordný rok. „Výzvou je nájsť miesto pre nové značky,“ hovorí riaditeľ Parndorfu.

Má Pohlreich najlepší burger v Bratislave?

Značka Mama’s Burger začala skromne – z food trucku sa postupne cez ostravské bistro a šou Áno, šéfe! dostala do povedomia širšej verejnosti. Dnes je rodinný podnik bratov Kaňákovcov biznisovo spojený aj s menom slávneho šéfkuchára a rozšíril sa do viacerých lokalít. V uplynulých dňoch premiérovo otvoril v Bratislave a my sme sa vybrali reštauráciu vyskúšať.

Bratislavská prevádzka Mama’s Burger sa nachádza v priestoroch ružinovského hotela Aston a oficiálne svoje brány otvorila začiatkom júna. Už od prvých dní sa stala vyhľadávanou zastávkou mnohých milovníkov burgerov. Záujem bol taký veľký, že jedlo nemali možnosť vyskúšať všetci, ktorí sa počas posledného víkendu na burger vybrali.

To, či sme jedli najlepší burger v Bratislave, koľko sme zaň zaplatili a aké pocity sme mali, sa dozviete v našej reportáži: Boli sme v Pohlreichovej reštaurácii, ktorá pobláznila Bratislavu. Obed nás stál 42 eur, jedli sme najlepší burger v meste?

Objednali sme si kávu od Roba Pappa

Vytvorili vlastné spoločenstvo, stanovili si svoje pravidlá, a ak s nimi súhlasíte, za príspevok vám k tomu pošlú kávu ako darček. Robo Papp a jeho manželka už niekoľko mesiacov ponúkajú prostredníctvom webu vevescafe organickú kávu. Tú môžete získať aj vy, nepošlú vám k nej však žiadny doklad ani potvrdenie o úhrade.

Keďže sme Pappovcov v minulosti kontaktovali a chceli sme sa informovať o ich činnosti, no neodpovedali nám na email, rozhodli sme sa „objednať“ si prostredníctvom formulára kávu. Podľa toho, čo píšu, sme však jej „zakúpením“ prispeli na činnosť spoločenstva a k tomu nám zaslali balíček kávy Rwanda.

Káva nám prišla o niekoľko dní neskôr, avšak bez akéhokoľvek dokladu. Ako celý príbeh skončil, čo nám Pappovci odpísali a aj to, ako kávu ohodnotil odborník, si môžete prečítať v tomto článku: Objednali sme si kávu od Roba Pappa, doklad sme ani po urgenciách nedostali. Takto ju zhodnotil odborník