Viacerí slovenskí politici vlastnia zbrane: Predvádzanie sa s nimi je však nechutné, môže mať následky, hovorí odborník

Rakúsko sa v týchto dňoch spamätáva z tragédie, pri ktorej 21-ročný útočník zabil desať ľudí a napokon vzal život aj sám sebe. Ide o najhorší útok v dejinách krajiny, ktorý sa odohral priamo na pôde strednej školy. Od prelomu milénia však ani zďaleka nejde o jediný prípad masovej vraždy, ktorá sa odohrala v Európe na škole, univerzite, v zdravotníckom či reštauračnom zariadení, alebo bola mierená proti konkrétnej skupine ľudí.

Výnimkou nie je ani Slovensko.

Útok na Tepláreň

Krátko po 19:00 došlo 12. októbra 2022 k teroristickému útoku na Zámockej ulici. Cieľom sa stala Tepláreň, o život prišli dvaja ľudia – Juraj a Matúš, a jedna ďalšia osoba, Radka, bola postrelená.

Páchateľ, ktorý si neskôr sám vzal život, zabíjal legálne držanou zbraňou. Nebola však jeho, patrila jeho otcovi. „Osoba, ktorá čin spáchala, nemala zbraň v legálnej držbe. Legálnym držiteľom bol otec útočníka, ktorý mal povinnosť zabezpečiť zbraň proti vlámaniu. To neurobil, chlapec si zobral zbraň a v momente, kedy ju chytil do ruky, sa dopustil nedovoleného ozbrojovania, nehovoriac o ďalších skutkoch. Na Zámockej sa strieľalo z nelegálne držanej zbrane,“ hovorí o tragédii v Bratislave bezpečnostný analytik Radovan Bránik.

Zároveň však prízvukuje, že riešením na takéto tragédie nie je zákaz zbraní a dodáva, že z racionálnych dôvodov je zástancom toho, aby sa obyvatelia mohli vyzbrojovať. Musí byť však splnená podmienka fyzickej a psychickej spôsobilosti.

Nezodpovedné konanie politikov

Zbrojný preukaz, respektíve zbrane, majú v legálnej držbe viacerí slovenskí politici, medzi nimi napríklad aj ministerka hospodárstva Denisa Saková, ktorá to priznala v majetkovom priznaní.

V minulosti vlastnil zbraň aj prezident Andrej Kiska, zbrojný preukaz mal aj premiér Robert Fico, či dlhoročný poľovník, prezident Ivan Gašparovič.

Na tom podľa Bránika nie je nič zlé. Z racionálnych dôvodov je, ako uvádza, zástancom toho, aby sa obyvatelia mohli vyzbrojovať, musí byť však splnená podmienka fyzickej a psychickej spôsobilosti. Zároveň však považuje za nevhodné a extrémne nebezpečné, ak sa z vyzbrojovania robí fetiš alebo politická reklama. Hovorí o hrubej červenej čiare.

Nedávno sa na sociálnej sieti objavilo video europoslanca Milana Mazureka za hnutie Republika, ktorý si na ňom popiskuje a popritom sa venuje údržbe svojich zbraní, leští ich a aj nabíja. Keď sme na to upozornili, natočil video, v ktorom nás kritizoval za to, že zavádzame a tvrdil, že išlo o žart.

Ministrom cestovného ruchu a športu je Rudolf Huliak, ktorý je dlhoročným poľovníkom. Okrem toho, že sa pred asi rokom objavili fotografie, na ktorých stojí nad zastrelenou medvedicou, nedávno redaktorke televízie Markíza Martine Törökovej na otázku, či má povolenie na vypreparovanú medvedicu, odpovedal, že najhoršie je, že nemá povolenie na ňu (redaktorku, pozn. red.).

„Je to za čiarou a je jedno, ktorého politika sa to týka. Som toho názoru, aby ľudia vedeli efektívne zbrane použiť a ubrániť sa tomu, aby im ich niekto vzal a zneužil, zároveň považujem kultúru predvádzania sa s množstvom, veľkosťou a kalibrom zbraní za nechutnú a nebezpečnú. Môže to povzbudiť promile obyvateľstva, ktoré má sklony ku konaniu takýchto činov,“ upozorňuje.

Politici podľa jeho slov v momente, keď zbraniam dodávajú emocionálny podtext a zneužívajú ich na sebaprezentáciu, konajú nezodpovedne.

„Pokiaľ je niekto taký nezrelý, že si potrebuje dokazovať niečo tým, že predvádza svoje zbrane, nepatria mu do rúk, pretože si neuvedomuje svoju zodpovednosť. Môže povedať, že to tak nemyslel, problém je, že ľudia to vidia a niektorým z nich to pomáha prekonať zábrany. Nehovorím, že to zo zdravého človeka urobí atentátnika. Ale keď u niekoho dôjde k prekročeniu hranice, môže byť takéto video poslednou kvapkou.“

Tragédia v Spišskej Starej Vsi

Vo štvrtok 16. januára tohto roka Slovenskom otriasol prípad z gymnázia v Spišskej Starej Vsi. V dôsledku útoku nožom vyhasli dva ľudské životy, tretia osoba utrpela ťažké zranenia. Na mieste sa nachádzalo viacero ľahko zranených osôb. Páchateľom bol 18-ročný študent.

Jeho motív nemal žiadne ideologické, náboženské ani teroristické pozadie. Chcel zničiť život tým, ktorý ho zničili jemu – pedagogičke a spolužiačke prisudzoval zodpovednosť za jeho individuálny študijný plán.

V prípade mladého muža, ktorý útočil, však nešlo o prvý akt agresie. Už v minulosti sa uňho objavila mizogýnia, teda odpor k ženám. Na gymnáziu v Lučenci, kde predtým študoval, čelil viacerým obvineniam z nevhodného správania.

Tieto informácie boli pred strednou školou v Spišskej Starej Vsi, zo strany školy v Lučenci, zamlčané. Lučenecké gymnázium do Spišskej Starej Vsi nepredložilo úplnú dokumentáciu študenta. Začiatkom júna Generálna prokuratúra SR zistila viaceré pochybnosti aj v postupe Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši.