Analytik Bednár: Ak použijeme rovnaký meter ako na Naďa, môžeme obviniť aj Kaliňáka. Naše záujmy poškodzuje Fico

V stredu ráno sa polícia snažila zadržať predsedu strany Demokrati Jaroslava Naďa, ktorý sa aktuálne nachádza v Kanade. Do hľadáčika sa mal dostať aj bývalý generálny tajomník služobného úradu ministerstva obrany Peter Kozák a bývalý šéf štátnej Konštrukty Defence Alexander Gurský. Príčinou zásahov má byť nákup a darovanie delostreleckých mín a munície Ukrajine bezprostredne po tom, ako ju vojensky napadla Ruská federácia. Naď bol v tom čase ministrom obrany.

Šéf Demokratov z Kanady odkázal, že takéto „divadielko“ čakal. „Dnešné teátro ma, úprimne, ani neprekvapilo; potrebujú prekrývať svoju neschopnosť, zbedačovanie občanov a zlodejiny, tak hľadajú témy,“ napísal na sociálnej sieti k fotografii so svojím synom.

Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka ide o trestné stíhanie na základe podnetu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) a má v ňom tiež pokračovať Európska prokuratúra. Bezpečnostný analytik a odborník na obranné plánovanie Vladimír Bednár pre interez hovorí, že podľa tézy NKÚ, na základe ktorej polícia koná, došlo k porušeniu pravidla efektivity.

Aktuálne ešte nikto nie je obvinený, uvedené osoby majú byť vypočuté ako svedkovia.

Pomoc Ukrajine

Jaroslav Naď dávnejšie pre interez uviedol, že na to, že mu polícia zaklope na dvere a odvedie ho, je pripravený od chvíle, kedy bol ministrom obrany. Dodal tiež, že si myslí, že má odpočúvaný telefón a že je sledovaný jeho pohyb.

Pre pomoc, ktorú Slovensko v čase, keď viedol rezort obrany, je často súčasnou koalíciou, ale aj hnutím Republika, označovaný ako vlastizradca. Bednár zdôrazňuje, že akcia, ktorá sa proti bývalým predstaviteľom obrany rozbehla, vznikla na základe pomoci napadnutej krajine a bola poskytnutá na základe dvojstrannej zmluvy medzi Ukrajinou a Slovenskom.

Podobnú pomoc poskytli Ukrajine aj iné krajiny Európskej únie a podľa analytika ide o bežný postup. Pripomína, že Nemecká spolková republika nakupuje muníciu pre kanóny Gepard, ktoré pred mnohými rokmi vyradila. Tieto nákupy však majú jediný cieľ – poskytnúť medzištátnu vojenskú pomoc Ukrajine, ako to malo byť aj v prípade Slovenska počas Naďovho funkčného obdobia.

„Ak by sme chceli použiť rovnaký precedens pri každom takomto rozhodnutí, mali by sme teda spomenúť kroky exministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorého rezort v minulosti posielal svojich záchranárov do zahraničia aj s materiálom, ktorý bol pri zásahoch použitý. Ten materiál, logicky, nebol nakúpený pre potreby ministerstva vnútra. Takže by sme vlastne mohli, rovnako ako Naďa, obviniť aj Kaliňáka,“ odkazuje.

Poškodzujú záujmy Slovenska?

Bednár na margo označovania Naďa ako vlastizradcu upozorňuje na kroky súčasnej vlády, ktoré by, ako hovorí, bolo možné nazvať rovnakými slovami.

„Pred mesiacom skončila životnosť protilietadlových riadených striel odpaľovaných z ramena. Tá už sa nedá predĺžiť, budú musieť byť zložitým procesom zlikvidované, pretože rakety nemôžete len tak niekde uložiť na skládku. To bude štát stáť nemalé finančné prostriedky. O tie rakety mala záujem ukrajinská strana. My im ich radšej neposkytneme a poškodíme záujmy občanov Slovenskej republiky, ktorí to budú musieť zaplatiť,“ vysvetlil.

Dodáva tiež, že v súčasnosti dochádza k dramatickému navyšovaniu výdavkov na obranu práve pre zvyšujúce sa riziko vojnového konfliktu s Ruskou federáciou, ktorú súčasná koalícia bagatelizuje. Naráža tým aj na slová predsedu vlády Roberta Fica o tom, že by Slovensku svedčala neutralita a že buď zvýšime výdavky na obranu na 5 % HPD, alebo vystúpime z NATO.

„Ukrajina sa intenzívne snaží vstúpiť do NATO, pretože si je vedomá toho, že vojna by nebola, ak by bola členom aliancie. Ak my nebudeme súčasťou Severoatlantickej aliancie, dramaticky sa zvýši riziko ohrozenia bezpečnosti Slovenskej republiky, a to by sme mohli nazvať vlastizradou,“ hovorí s tým, že Rusko je pre Slovensko hrozbou už skoro 20 rokov. „A to hovorím len o období, kedy sa v oficiálnych ruských dokumentoch označujeme ako nepriateľ,“ ozrejmuje.

Analytik tiež hovorí o tom, že skutočnosť, že dnes rastú výdavky na obranu, je podmienená „nezodpovednou politikou v predchádzajúcom období“, a to v rokoch 2014 až 2022, kedy už bolo jasné, že Ruská federácia predstavuje reálnu hrozbu.

„My sme tento problém neriešili, zameriavali sme sa na pseudoekonomické záujmy, napríklad lacné energetické zdroje. Toto rozhodnutie urobil Robert Fico. Slovensko de facto financuje vojnu,“ upozornil.

Okrem toho označil rozhodnutie Roberta Fica neposkytnúť pomoc Ukrajine za zlé a poškodzujúce nielen bezpečnostné, ale aj ekonomické záujmy Slovenska. „Takéto zlé rozhodnutia budú každého občana Slovenskej republiky stáť ročne stovky eur. A je jedno, či ide o čerstvo narodené deti alebo o seniorov.“