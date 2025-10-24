Z večera do rána zožltla. Renáta Názlerová sa nakazila nebezpečným vírusom a teraz varuje ostatných, dal jej zabrať

Foto: Facebook (Renáta Názlerová - oficiálna stránka)

Jana Petrejová
Nebolo jej všetko jedno.

Koučka a bývalá televízna sudkyňa zverejnila na sociálnej sieti video, v ktorom sa úprimne priznala k jednej veci. Mnohí z jej rozprávania budú mať husiu kožu, nakoľko ide o nepríjemnú tému týkajúcu sa toho najkrehkejšieho, čo človek má: zdravia. V živote by jej nenapadlo, že sa to stane práve jej, no opak bol pravdou.

Na Slovensku sa stále objavujú nové ohniská hepatitídy typu A. „Nákaza sa šíri, a hoci som si myslela, že mne sa to nemôže stať, stalo sa. A teda, dalo mi to poriadne zabrať. Pretože to nie je „novorodenecká žltačka“, ktorá odozneje za tri dni. Majte sa na pozore, je to fakt nálož!“ napísala Renáta Názlerová do popisku k videu na Facebooku, v ktorom prehovorila o tom, ako zistila, že sa u nej niečo deje, príznaky choroby, aké vyšetrenia absolvovala a ako sa lieči.

Ako to celé začalo?

Televízna sudkyňa známa pre svoj podrezaný jazyk sa rozhodla využiť svoju silnú fanúšikovskú základňu, aby šírila povedomie o víruse, ktorý momentálne u nás zúri. „Lebo ide o zdravie… Ak je niekto, napríklad, onkologický pacient, alebo podstupuje inú náročnú liečbu, mohla by byť hepatitída pre neho fatálna. Česko zaznamenalo uz niekoľko úmrtí na toto ochorenie,“ informovala Renáta.

Jej slová sú veľmi silné. „Dnes by som vám chcela niečo povedať o hepatitíde typu A, ktorú som sama prekonala. Ľudovo sa jej hovorí žltačka, ale pravda je taká, že žltačka – teda to zožltnutie – je len jeden z prejavov hepatitídy. Sama neviem, ako sa to prihodilo, ale keďže vidím, že sa stále objavujú ďalšie a ďalšie správy o tom, že žltačka je na Slovensku prítomná, povedala som si, že možno by pre vás mohlo byť zaujímavé vypočuť si, aké to malo prejavy v mojom prípade, ako postupujem v liečbe a možno aj, ako som na to prišla,“ začala vo videu.

Ako ďalej uviedla na pravú mieru, nenakazila sa v zahraničí, ale na Slovensku. Prvý moment, kedy zistila, že niečo nie je v poriadku, nastal v júni, hoci tomu nepripisovala veľký význam. Cítila sa totiž len unavená. „Ale jedného dňa – a tým sa to celé odštartovalo – som večer začala mať ukrutné bolesti chrbta. Myslela som si, že som možno niečo zjedla, že som si podráždila žlčník alebo pankreas, či niečo podobné,“ priznala Renáta.

Mala žlté aj oči

