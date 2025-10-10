Z tohto padnete na zadok. Slávny James Bond zmenil imidž, zostarol o 20 rokov a teraz vyzerá ako dedko

Predstaviteľ legendárneho Jamesa Bonda sa objavil na červenom koberci pri príležitosti premiéry filmu Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, v ktorom si zahral. Spoločnosť mu robila jeho manželka, ktorá síce oslnila svojou krásou, no možno povedať, že vo veľkom zaujal aj jej muž.
Anglický herec Daniel Craig je považovaný za sexsymbol a ženám sa pri pohľade naňho podlamujú kolená. Doteraz si zahral legendárneho agenta Jamesa Bonda v troch snímkach vrátane Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008) a Skyfall (2012). Pred pár dňami sa objavil v Londýne so svojou ženou Rachel Weisz, ako informoval magazín People, no už to nebol ten sexi agent 007, ako ho poznáme.
S novým výzorom na červenom koberci
Umelec stavil na zmenu vzhľadu, ktorú predviedol na spomínanej premiére svojho filmu a zaskočil tiež svojím štýlom. Hneď ako sa ukázal na otvorení londýnskeho filmového festivalu pred novinármi, pozorným očiam neunikol jeden detail.
Daniel Craig zapózoval s hustými vlasmi a elegantným sivým oblekom. Pod ním bola vidieť svetlomodrá košeľa a pruhovaná kravata. Zdalo sa, že hercovi pribudlo viac vrások, a aj keď pôsobil starším dojmom, svoj povestný šarm celkom nestratil. Iskra v očiach mu ostala, ako aj celkový sebavedomý postoj. Nie div, keďže po jeho boku stála Rachel, s ktorou vychováva 7-ročnú dcérku Grace.
