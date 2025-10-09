Z tohto ostanú mnohí v šoku. George Clooney po dlhých rokoch prelomil mlčanie a priznal nečakanú vec

Kto by to bol povedal, že by hviezda filmových trhákov podľahla neresti, ktorá v šoubiznise zase nie je až taká výnimočná. Našťastie, na rozdiel od iných známych osobností, herec nebol závislý. Vyšiel však s pravdou von, že jednu z najrozšírenejších drog na svete minimálne vyskúšal.
Filmová ikona z Dannyho jedenástky odhalila svoje súkromie a bez okolkov prezradila svoje skúsenosti s drogami na začiatku kariéry. Ako uviedol George Clooney, užíval ich najmä v 80. rokoch, čím sa vlastne zistilo, že jeho jedinou drogou v živote nebol kofeín, keďže roky propagoval kávové kapsuly jednej známej značky, ako píše Metro.
Nikdy to neprerástlo do problému
Rovnako ako mnoho iných ľudí zo šoubiznisu v 80. rokoch sa s drogami pohrával aj on. Dvojnásobný držiteľ Oscara sa tak otvoril o tom, čo robil na zákulisných večierkoch a okázalých hollywoodskych akciách. „Skúsil som to v roku 1982 – bral som kokaín, fajčil som a podobné veci. Zvykol som žartovať o tom, ako som bral priveľa drog, ale pravdou je, že to u mňa nikdy nebol veľký problém,“ povedal v rozhovore pre Esquire.
Ako ďalej uviedol, v období, kedy skúšal drogy, si myslel, že to nie je nič hrozné. „V tom čase som si povedal: Nie, toto nie je ako heroín. Nie je to návykové. Ale potom som si povedal: No, je to vlastne sakramentsky zlé,“ priznala filmová ikona a pokračovala: „Navyše, všetko to bolo zmiešané s manitolom, teda s detským preháňadlom. Každý si raz potiahol a potom utekal na záchod.“
Herec má za sebou tiež príhodu s marihuanou spred 15 rokov. Zistil však, že to nebolo nič preňho. Prišiel na to potom, čo si dali on aj jeho priatelia koláčiky s marihuanou a pozerali Čarodejníka z krajiny Oz pod vplyvom tejto látky. Boli vraj úplne mimo.
