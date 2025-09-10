Z tohto mnohým padne sánka. Karin Haydu sa ukázala v podobe, v akej ju pozná málokto, elegantné šaty nečakajte

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Herečka sa podelila so svojimi fanúšikmi o zaujímavú fotografiu z Prahy. 

Je jedno veľké prekvapenie. Známa umelkyňa zverejnila na svojom Instagrame záber, ktorý nie je u nej ani zďaleka na každodennom poriadku. Možno povedať, že ide o vzácny moment. Tak ukázala ostatným, že aj ona sa rada zabáva a má zmysel pre humor.

Fanúšikovia Karin Haydu si už akosi zvykli na snímky z jej života, kde sa väčšinou objavuje pekne upravená, s mejkapom a elegantným outfitom. Očividne si potrpí na zovňajšok a rada sa líči, čím sa rozhodne netají. O to viac mnohých prekvapí fotografia, na ktorej sa herečka ukázala inak. Odhodila trblietavé šaty a trošku sa odviazala.

Zjavne je za každú zábavu

Herečka si pravdepodobne spravila výlet do Prahy a išla na vodný bicykel užiť si Vltavu a okolité mesto. Aspoň tak sa zdá podľa záberu, kde balansuje na jednej nohe na bicykli a predvádza „lastovičku“. Nechýba tiež široký úsmev na tvári, čím potvrdila, že si rada zavtipkuje. Zvolila športový štýl, obyčajné biele tričko, kraťasy rovnakej farby a tenisky. Tento outfit len pridal na jej dobrom pocite, keďže bol zjavne veľmi pohodlný.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Karin Haydu (@karinhaydu)

Karin pridala k snímke tiež popisok: „Teším sa na dnešný koncert svetoznámeho tenoristu Jonasa Kaufmanna, ktorý po prvýkrát vystúpi na Slovensku spolu so Slovenskou filharmóniou na medzinárodnom multižánrovom festivale @symfoniaumenia,“ uviedla dôvod, z čoho sa tak teší. Aj preto je herečka zrejme taká šťastná.

Bez mejkapu a v gumákoch

