Z rande sa stal horor. Nela Pocisková prehovorila o desivom zážitku, myslela si, že odbila jej posledná hodina

Foto: TV Markíza, Instagram.com/pociskova.nela

Jana Petrejová
Bála sa o svoj život. 

Talentovaná herečka a speváčka už dlhé roky tvorí pár s hercom Filipom Tůmom, s ktorým vychováva Lilianku a Hektora. Kým sa s ním dala dokopy, aj ona si všeličo prežila a pri zoznamovaní zažila rôzne situácie, z ktorých neboli všetky len úsmevné.

Zábavná šou Možné je všetko! je v plnom prúde a najnovšie diváci uvidia v relácii Nelu Pociskovú, ktorá sa naplno venuje spevu a aktuálne hviezdi v Dunaji, k vašim službám. Pred nakrúcaním ju vyspovedala TV Markíza. Tej dvojnásobná mamička prezradila jeden zážitok. Nie je to však nič pozitívne, práve naopak. Príjemná chvíľa sa v priebehu pár minút zmenila na traumu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa pepesnaps (@pepesnaps)

Mohol za to jeden muž

Príšerný okamih zažila Nela počas rande v USA s jedným Talianom, ktorý sa jej páčil. Zo začiatku to vyzeralo tak, že pôjde o príjemnú, romantickú chvíľu, no nakoniec sa to otočilo a bol z toho horor. Speváčke nebolo všetko jedno, ovládol ju veľký strach, no bolo to až do takej miery, že rátala s tým najhorším koncom.

„Bola som na takom kolotoči v New Yorku, mala som 20. Odvtedy som už, prisahámbohu, nešla na žiadny kolotoč. Zobrali ma tam takí kamaráti. Taká partia. To bol ten kolotoč, ktorý vystrelí do neba,“ začala Nela o nepríjemnom okamihu. Keďže jej bol sympatický jeden Talian, ktorého stretla a on chcel, aby išli na kolotoč spolu, slovo dalo slovo a Nela prikývla. „A ja že: Neexistuje. Ale kvôli nemu som sadla na kolotoč,“ pokračovala.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Podľa jej slov, zjavne nikdy nemala rada kolotoče, nebola to jej šálka kávy alebo niečo, prečo by sa dobrovoľne rozhodla. „Odjakživa som mala problém aj s hojdačkami, keďže mne z toho nadvihuje žalúdok,“ doplnila Nela, ktorá vyskúšala spomínaný kolotoč.

Nakoniec z toho bola trauma

