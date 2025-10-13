Z rande sa stal horor. Nela Pocisková prehovorila o desivom zážitku, myslela si, že odbila jej posledná hodina

Talentovaná herečka a speváčka už dlhé roky tvorí pár s hercom Filipom Tůmom, s ktorým vychováva Lilianku a Hektora. Kým sa s ním dala dokopy, aj ona si všeličo prežila a pri zoznamovaní zažila rôzne situácie, z ktorých neboli všetky len úsmevné.
Zábavná šou Možné je všetko! je v plnom prúde a najnovšie diváci uvidia v relácii Nelu Pociskovú, ktorá sa naplno venuje spevu a aktuálne hviezdi v Dunaji, k vašim službám. Pred nakrúcaním ju vyspovedala TV Markíza. Tej dvojnásobná mamička prezradila jeden zážitok. Nie je to však nič pozitívne, práve naopak. Príjemná chvíľa sa v priebehu pár minút zmenila na traumu.
Mohol za to jeden muž
Príšerný okamih zažila Nela počas rande v USA s jedným Talianom, ktorý sa jej páčil. Zo začiatku to vyzeralo tak, že pôjde o príjemnú, romantickú chvíľu, no nakoniec sa to otočilo a bol z toho horor. Speváčke nebolo všetko jedno, ovládol ju veľký strach, no bolo to až do takej miery, že rátala s tým najhorším koncom.
„Bola som na takom kolotoči v New Yorku, mala som 20. Odvtedy som už, prisahámbohu, nešla na žiadny kolotoč. Zobrali ma tam takí kamaráti. Taká partia. To bol ten kolotoč, ktorý vystrelí do neba,“ začala Nela o nepríjemnom okamihu. Keďže jej bol sympatický jeden Talian, ktorého stretla a on chcel, aby išli na kolotoč spolu, slovo dalo slovo a Nela prikývla. „A ja že: Neexistuje. Ale kvôli nemu som sadla na kolotoč,“ pokračovala.
Podľa jej slov, zjavne nikdy nemala rada kolotoče, nebola to jej šálka kávy alebo niečo, prečo by sa dobrovoľne rozhodla. „Odjakživa som mala problém aj s hojdačkami, keďže mne z toho nadvihuje žalúdok,“ doplnila Nela, ktorá vyskúšala spomínaný kolotoč.
