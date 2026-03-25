Z oblohy priletel meteorit: Prerazil dieru do strechy, ide už o druhý prípad

O ohnivej guli letiacej na oblohe sme vás informovali nedávno. Tentoraz však ľudia pozorovali ďalšiu. Podľa odborníkov ide o druhý prípad v krátkej dobe a o deviaty od februára.
Obyvatelia domu začuli úder
Ako informuje web IFL Science, pred pár dňami na texaskej oblohe explodovala jasná ohnivá guľa. Meteorit dopadol priamo cez strechu domu na predmestí Houstonu. Našťastie, nikto nebol zranený.
Sherrie James Williams, ktorej dom bol poškodený, sa pre KHOU11 vyjadrila, že počula obrovskú ranu v izbe svojej dcéry. Myslela si, že len niečo spadlo, no jej vnuk krátko nato zistil, že v strope je diera. Po chvíľke si Sherrie všimla kameň a pomyslela si, že je to možno meteorit. Privolala hasičov. Tí sa spočiatku nazdávali, že ide o nejaký úlomok z lietadla, no ukázalo sa, že nad Texasom v posledných týždňoch preletelo viacero vesmírnych objektov.
Ľudí v okolí prekvapil dunivý tresk
Podľa NASA sa ohnivá guľa pohybovala rýchlosťou 15,6 kilometra za sekundu. Objekt meral v priemere približne jeden meter a odhaduje sa, že vážil jednu tonu. Rozpadol sa však, pričom za sebou zanechal zreteľné úlomky. K rozpadu došlo približne 47 kilometrov nad mestom Bammel.
Meteorit uvoľnil energiu zodpovedajúcu 26 tonám TNT. Následkom toho vznikla tlaková vlna, ktorá sa šírila smerom k zemi a spôsobila dunivé zvuky, ktoré počuli aj niektorí ľudia v okolí. Podľa odborníkov meteority týchto rozmerov nie sú priveľkou vzácnosťou a objavujú sa pomerne často.
NASA: Eyewitnesses in Texas saw a bright fireball on March 21 at 4:40 p.m. CDT. Meteor became Visible at 49 miles above Stagecoach (NW Houston). Broke apart 29 miles over Bammel (W of Cypress Station). Radar detected meteorite produced between Willowbrook-Northgate Crossing. https://t.co/P7OqobZcmh
— GeoTechWar (@geotechwar) March 22, 2026
Zaznamenaných bolo už viacero prípadov
Od februára bolo v Amerike zaznamenaných deväť veľkých meteoritov. Zvláštne je, že v posledných týždňoch tri z nich dopadli nad pomerne husto osídlenými oblasťami a boli viditeľné aj cez deň.
Prípady ale boli zaznamenané aj v Európe. Začiatkom mesiaca meteorit dopadol na dom v Nemecku a taktiež prerazil strechu. Minulý rok zas preletel nad Atlantou meteorit, ktorý napokon taktiež prerazil strechu a ukázalo sa, že je o 20 miliónov rokov starší ako Zem. Našťastie sa pri žiadnom z týchto prípadov nikomu nič nestalo.
