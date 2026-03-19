Sledujte: Nad krajinou letela ohnivá guľa. Vážila 7 ton, máme záznam z kamery

meteor padá

Reprofoto: Jared Rackley, X.com (@NWSPittsburgh)

Michaela Olexová
V utorok preletel nad územím USA približne sedemtonový meteor. Rútil sa rýchlosťou viac ako 72-tisíc kilometrov za hodinu, až sa napokon s ohlušujúcim rachotom rozpadol a vyplašil svedkov naprieč viacerými štátmi.

Krátko po deviatej ráno ľudia hlásili jasnú ohnivú guľu na oblohe – pozorovania prichádzali z územia od Wisconsinu až po Maryland. Informoval o tom portál Science Alert s odvolaním sa na agentúru AP.

Podľa vedca meteory na územie USA dopadajú raz denne

Podľa NASA mal meteor priemer takmer 1,83 metra. „Naozaj vyzeral ako ohnivá guľa, čo znamená, že ide o meteorit – malý asteroid,“ priblížil astronóm Carl Hergenrother.

Dodal: „Dnes sa vypúšťa toľko objektov, že ak niečo vidíte horieť, ide často len o návrat satelitu. Ale tie zvyčajne nebývajú také jasné.“

Úkaz sa prvýkrát objavil približne 80 kilometrov nad Erijským jazerom neďaleko mesta Lorain. Pred rozpadom nad oblasťou Valley City (severne od Mediny) preletel v hornej vrstve atmosféry viac ako 55 kilometrov. Uviedol to Bill Cooke z oddelenia NASA pre meteorické prostredie v Huntsville v Alabame.

Pri rozpade sa uvoľnila energia porovnateľná s výbuchom 250 ton TNT, čo spôsobilo silný zvukový efekt aj citeľné vibrácie. Tie zaznamenali aj pracovníci Národnej meteorologickej služby v Clevelande.

Ako sme vás nedávno informovali, aj v nedeľu 8. marca 2026 osvetlila ohnivá guľa oblohu strednej Európy. Bola viditeľná vo Francúzsku, v Holandsku, Belgicku, Luxembursku a v Nemecku, kde sa z veľkej časti rozpadla v atmosfére v dôsledku odporu vzduchu. Časť vesmírneho objektu sa ale napokon predsa len dostala aj na zem. Prerazila strechu rodinného domu v Nemecku. Našťastie však nikoho neporanila.

O nájdení trosiek zatiaľ nie sú žiadne správy. „Je možné, že vznikli malé úlomky, no väčšina materiálu zhorela v atmosfére,“ uviedol meteorológ Brian Mitchell.

Zvuk sa podarilo zachytiť na domovej kamere (na zázname ho uvidíte krátko po uplynutí jednej minúty).

Podľa Hergenrothera sa dá pozorovať padajúci meteor na území USA v priemere raz denne, pričom menšie objekty vstupujú do atmosféry až desaťkrát za hodinu. Vedci ich sledujú pomocou špecializovaných kamier, no čoraz častejšie ich zachytí aj verejnosť. „Každý takýto úkaz dnes sprevádzajú desiatky videí,“ dodal astronóm.

