Z lorda Voldemorta žena: Harryho Pottera v seriálovej verzii môže čakať veľká zmena, fanúšikovia sú pobúrení

Seriál Harry Potter rozdeľuje fanúšikov na dva tábory. Kým niektorí sú nadšení z toho, že ich obľúbený magický svet sa vracia na obrazovky, iní sú nespokojní so zmenami, ktoré si tvorcovia pripravili. Týkajú sa pritom aj hlavných postáv, nevyhnú sa zrejme ani lordovi Voldemortovi.
Kto si zahrá lorda Voldemorta?
Ako informuje Mail Online, filmovanie seriálu zo sveta Harryho Pottera už začalo, na streamovacie platformy by sa počin mal prvýkrát dostať v roku 2027. Už teraz je známe, že 11-ročný Dominic McLaughlin bude hrať hlavnú postavu Harryho, Alastair Stout bude Ron Weasley a 11-ročná Arabella Stanton si zahrá Hermionu Grangerovú.
HBO auditioning WOMEN to play Voldemort in ‘woke’ new Harry Potter series.
The network are looking at both male and female actors to play the Harry Potter villain, according to film industry insider DanielRPK.
It comes after the series sparked backlash for its casting of… pic.twitter.com/2eQkWv5h0z
— Oli London (@OliLondonTV) September 23, 2025
John Lithgow stvárni Albusa Dumbledora, Janet McTeerová Minervu McGonagallovú, Paapa Essiedu Severusa Snapea a Nick Frost si zahrá milovaného Hagrida. Nejeden fanúšik sa však nevedel dočkať, kedy sa tvorcovia konečne podelia o informáciu, kto bude hrať lorda Voldemorta. Predtým sa tejto úlohy ujal Ralph Fiennes.
Tvorcovia vraj zachádzajú priďaleko
Mnohých šokovala novinka, že tvorcovia pri pátraní po osobe, ktorá stvárni ikonickú postavu, testujú nielen hercov, ale aj herečky. Fanúšikovia z toho ale vôbec nie sú nadšení. Ich reakcie na seba nenechali dlho čakať. Niektorí si myslia, že tvorcovia už zachádzajú priďaleko a aj keď mnohí pôvodného Harryho Pottera milujú, na toto sa jednoducho pozerať nechcú.
Niektorí nešetria ostrou kritikou a myslia si, že Rowlingová by mala tvorcov zažalovať za to, že ničia jej dielo. Nájdu sa ale takí, ktorým to, naopak, príliš neprekáža. Veria, že aj keby bola v seriáli lady Voldemortová namiesto lorda Voldemorta, tvorcovia vraj iste nájdu spôsob, ako dokonale stvárniť takú dôležitú zápornú postavu.
