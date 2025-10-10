Z jej vzhľadu po 60 mnohí odpadnú. Henrieta Mičkovicová ohromila svojimi fotkami a rozdelila ľudí na dva tábory

Podľa kalendára už nie je najmladšia, no pri pohľade na ňu by tomu málokto uveril. Pokojne by aj nejednu dvadsiatku strčila do vrecka, herečka totiž pôsobí mladistvým dojmom. Závisť u žien je opodstatnená, zatiaľ čo muži sa jej budú hádzať k nohám, ktorými najviac upútala pozornosť.
Vek neurčuje krásu. Aspoň tak sa zdá podľa najnovších záberov Henriety Mičkovicovej, ktorá hviezdi v markizáckom seriáli V zovretí. Stvárňuje ambicióznu podnikateľku, no rovnako pôsobí aj v reálnom živote. Nechýba jej sebavedomie a zároveň ženskosť a pôvab. Žiadny mejkap nevyzdvihne krásu tak, ako samotná prirodzenosť.
Čo na to ostatní?
Herečka ohúrila fotografiami, na ktorých ju zvečnil profesionál Lukáš Kimlička. Vynikla jej elegancia a sebaistota, ktorej má zjavne na rozdávanie. V čiernom outfite s čipkovanou podprsenkou vyzerá zvodne, no vôbec nie vulgárne. Henrieta Mičkovicová zreje ako víno, čo si všimli aj ľudia na sociálnej sieti.
Zo snímok sú niektorí miestami unesení, a zatiaľ čo jedna skupina ľudí obdivuje jej krásu, v druhej sa ocitli tí, podľa ktorých takto herečka v skutočnosti nevyzerá. „Chcela by som, aby nám iným ženám dala radu, ako vyzerať podobne skvele, stále rovnako a bez jediného náznaku starnutia aj desiatky rokov ako ona,“ napísala žena na Facebooku k zverejneným záberom.
Oponovala jej však iná, ktorá dodala stručne a jasne: „Stačí si upraviť fotky.“ Nebola jediná, ktorá narážala na filtre a iné úpravy snímok. „Žeby retuš?“ opýtala sa fanúšička. „No, pozrite si seriál V zovretí, kde je bez filtrov a bez profesionálneho fotografa… Obyčajná žena pred šesťdesiatkou… Starne ako každý (ale aspoň nie je „vyplastikovaná“),“ znel ďalší komentár. „Má mladého partnera, čas na seba, dobrých stylistov, fotografa,“ odôvodnila iná žena, čo sa skrýva za jej vzhľadom.
„Áno, aj my tak môžeme vyzerať, kebyže nás upravia, pripravia, možno by sme tak vyzerali,“ dodala iná žena. Ďalšia fanúšička z nej taktiež nebola príliš paf. „Neviem, na mňa žiadny wau dojem… Samozrejme, je upravená, tak vyzerá dobre, ale podľa mňa nemá charizmu. Vlastne je to úplne jedno, môj názor ju aj tak nezaujíma,“ uviedla.
