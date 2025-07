Z ich posledných slov mrazí: Brutálne zavraždili mladý pár, ktorý sa vzal bez súhlasu rodín. Zakázaná láska ich stála život

V Pakistane zadržali 11 ľudí podozrivých z vraždy ženy a muža, ktorí sa zosobášili proti vôli svojich rodín. Z takzvanej vraždy zo cti koluje na internete video, píše TASR na základe správy agentúry Reuters. Neznámy pár podľa úradov zastrelili minulý mesiac na príkaz miestnej kmeňovej rady v juhozápadnej provincii Balúčistan.

Prípadom sa začali zaoberať po tom, čo sa video z incidentu stalo virálnym. Predseda vlády Balúčistanu Sarfráz Bugtí v pondelok vyhlásil, že úrady už zadržali 11 podozrivých. Proti všetkým zúčastneným začali viesť vyšetrovanie a Bugtí dodal, že budú stíhaní.

Na videu je vidieť ľudí v púšti a niekoľko áut, ktoré ich tam zrejme doviezli. „Poď so mnou prejsť sedem krokov, potom ma môžete zastreliť,“ hovorí na videu žena mužovi po tom, čo jej do rúk vložia posvätnú knihu moslimov Korán.

Honourkilling is a horrific betrayal of Islam, culture, and constitution. Taking a life without justice is cold-blooded murder. Yet, she stands as a true warrior, embodying the essence of Islam with unmatched bravery.Her strength reminds us that victims can rise above oppressors. pic.twitter.com/MdJjssGKOy

— Seddique ullah Kakar (@kakar_saddiq) July 20, 2025