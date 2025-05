Z extrému do extrému: Po suchých dňoch prichádza výrazná zmena. Dážď však neprišiel sám, spoločnosť mu robia blesky aj krúpy

Na Slovensko dnes dorazila výrazná zmena počasia. Po niekoľkodňovom suchu sa konečne objavil dážď, ktorý priniesol úľavu vyschnutej krajine. Zrážky však neprišli samy. Sprevádzajú ich prvé jarné búrky, ktoré aktuálne zasahujú najmä západ krajiny a môžu sa rozšíriť aj do ďalších oblastí.

Podľa portálu iMeteo má súčasnú premenlivosť na svedomí tlaková níž, ktorá sa nachádza nad Poľskom. Slovensko sa ocitlo na jej okraji, čo spôsobilo prúdenie vlhkého vzduchu od severozápadu. Výsledkom je rozsiahle zrážkové pole, ktoré prináša nielen osviežujúci dážď, ale aj bleskovú aktivitu.

Najsilnejšie búrky hlásia zo západu

Búrková činnosť sa dopoludnia sústreďovala najmä v okolí Šaštína-Stráží a Zlatých Moraviec. Práve tam meteorológovia zaznamenali najvyšší počet bleskových výbojov a intenzívne zrážky. V Trnave búrka priniesla aj drobné krúpy, ktoré narušili priebeh podujatia Trnavský Rýnok.

Zatiaľ nie sú hlásené žiadne vážnejšie škody, no situácia sa môže počas dňa meniť. Na západe krajiny bolo doposiaľ zaznamenaných viac ako 400 bleskov. Vlhký vzduch, ktorý nad Slovensko prúdi po prechode studeného frontu, vytvára vhodné podmienky pre vznik ďalších búrok. Očakáva sa, že ich výskyt sa bude postupne presúvať smerom na východ.

Dážď môže zmierniť extrémne sucho

Zrážky, ktoré dnes zasiahli Slovensko, by mohli výrazne pomôcť v boji so suchom, ktoré trápi viaceré regióny. Najviac postihnuté sú Žilinský a Trenčiansky kraj, kde je situácia dlhodobo kritická. Do nedele by v severozápadnej časti krajiny mohlo spadnúť až 30 milimetrov dažďa, čo by mohlo zlepšiť stav pôdy a vegetácie.

Najvýdatnejšie zrážky sa očakávajú v pondelok, najmä v oblastiach, kde vietor prináša vlhkosť z náveternej strany hôr. Tam by mohlo napadnúť až 50 milimetrov. Hoci ide len o prvý výraznejší dážď po dlhšom suchom období, ide o pozitívny signál, že príroda môže začať s obnovou.