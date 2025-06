Z delikatesy, ktorú ochutnáte u našich susedov, sa mnohým zdvihne žalúdok: Druhé najhoršie jedlo si dá len málokto

Čo vám ako prvé napadne, keď sa povie poľská kuchyňa? Za nás je to mäso, kyslá polievka, kôpor, kapusta či pirohy. No ruku na srdce, nie každému musia byť tieto jedlá po chuti. Pravdou však je, že ak ich obľubujete a u našich susedov natrafíte na dobrú reštauráciu, bude na vás čakať gastronomický zážitok. No sú tu aj delikatesy, na ktorých sa ľudia zhodujú, že im úplne nesadli.

Nazreli sme do rebríčka 72 najhorších poľských jedál podľa gastronomickej encyklopédie Taste Atlas. Asi vás neprekvapí, že na prvom mieste sa nachádza mäsový výrobok, takzvaný żymlok. Ide o tradičnú krvavnicu, ktorej hlavnými ingredienciami sú bravčová krv, mleté bravčové vnútornosti, pečivo a koreniny. To všetko naplnené do čriev. Rovnako nie je prekvapením, prečo takáto lahôdka nemusí byť každému po chuti. Niektorí jej možno ani len nedajú šancu, keď sa dozvedia zloženie.

V jej závese skončila polievka nazývaná czernina. Rovnako aj tu môže mnohých odradiť hlavná zložka, ktorou je kačacia alebo husacia krv. Polievka je navyše špecifická svojou tmavou farbou. Tretie miesto rebríčka obsadila kiełbasa parówkowa, ktorá je podobná našim obyčajným hrubým párkom.

Najhoršie české jedlo ste možno jedli u svojej starej mamy

Taste Atlas aktualizoval aj rebríček najhoršie hodnotených českých jedál a nájdu sa medzi nimi aj lahôdky, ktoré nepochybne mnohí Slováci milujú.

Prvé miesto obsadila chlebová polievka, ktorá sa objavuje aj na obedových stoloch slovenských domácností a jej hlavnými ingredienciami sú chlieb, koreniny a môže byť zahustená vajíčkom. Možno si na ňu spomínate z detstva, keď ju varila vaša stará mama alebo kuchárky v školskej jedálni.