Pasca na zoznamkách: Koučka Lipová odhaľuje triky falošných profilov. Takto spoznáte, že vás len manipuluje

Dokonalé fotky, rýchla náklonnosť, sľuby lásky a reči o peniazoch. Online zoznamovanie so sebou prináša aj temnú stránku, o ktorej sa stále hovorí málo. Ako rozoznať falošné profily, ktoré cielene manipulujú ženy, a kedy je bezpečné ísť na prvé stretnutie?
Online zoznamovanie má aj svoju odvrátenú stránku. Falošné profily, manipulácia a romantické podvody sa stávajú čoraz bežnejšou súčasťou zoznamiek. Certifikovaná vzťahová koučka Zuzana Lipová sa k tejto problematike vyjadrovala už v minulosti, keď upozorňovala na červené vlajky, ktoré ženy v online randení často prehliadajú. Teraz sa pozrieme na to, ako možno falošné profily rozpoznať a kedy je bezpečné ísť na osobné stretnutie.
Romantické podvody a podozrivo dokonalé profily
Falošné profily na zoznamkách sa často neodhalia hneď. Mnohé ženy si ich všimnú až vo chvíli, keď sa do príbehu zapoja emócie alebo peniaze, pričom práve finančný motív sa v týchto prípadoch opakuje najčastejšie. „Ide o veľmi častý jav v online zoznamovaní. Keby ľudia pracovali v banke, boli by prekvapení, koľko žien prichádza s prosbou o urgentné odoslanie veľkej sumy peňazí svojmu priateľovi zo zoznamky – mužovi, ktorého nikdy osobne nevideli, no ktorý sa údajne ocitol v núdzi,“ hovorí koučka.
Jedným z prvých varovných signálov sú pritom samotné profilové fotografie. Tie bývajú nápadne upravené, estetické a výrazne vyčnievajú spomedzi bežných profilov. „Posvietila som si na tieto profily na zoznamkách a je ich tam extrémne veľa. Majú obvykle veľmi pekné, upravené fotky. Vyzerajú, akoby tam ani nezapadali medzi tie bežné (nie najšikovnejšie odfotené) fotky skutočných profilov,“ upozorňuje.
Ako upozorňuje, rozdiely v tom, ako sa na zoznamkách prezentujú ženy a muži, môžu napovedať, že niečo nesedí. „Predsa len, my ženy si na fotkách dávame viac záležať, u mužov to nie je bežné, že by sa išli nastylovať ako do booku pre modelingovú agentúru. Niekedy sú tie fotky aj menej kvalitné už na prvý pohľad,“ vyjadruje sa doktorka Lipová.
