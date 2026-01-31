Pasca na zoznamkách: Koučka Lipová odhaľuje triky falošných profilov. Takto spoznáte, že vás len manipuluje

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Vyzerá dokonalo, no ide mu o peniaze. Zuzana Lipová varuje ženy na zoznamkách.

Dokonalé fotky, rýchla náklonnosť, sľuby lásky a reči o peniazoch. Online zoznamovanie so sebou prináša aj temnú stránku, o ktorej sa stále hovorí málo. Ako rozoznať falošné profily, ktoré cielene manipulujú ženy, a kedy je bezpečné ísť na prvé stretnutie?

Online zoznamovanie má aj svoju odvrátenú stránku. Falošné profily, manipulácia a romantické podvody sa stávajú čoraz bežnejšou súčasťou zoznamiek. Certifikovaná vzťahová koučka Zuzana Lipová sa k tejto problematike vyjadrovala už v minulosti, keď upozorňovala na červené vlajky, ktoré ženy v online randení často prehliadajú. Teraz sa pozrieme na to, ako možno falošné profily rozpoznať a kedy je bezpečné ísť na osobné stretnutie.

Foto: Pexels

Romantické podvody a podozrivo dokonalé profily

Falošné profily na zoznamkách sa často neodhalia hneď. Mnohé ženy si ich všimnú až vo chvíli, keď sa do príbehu zapoja emócie alebo peniaze, pričom práve finančný motív sa v týchto prípadoch opakuje najčastejšie. „Ide o veľmi častý jav v online zoznamovaní. Keby ľudia pracovali v banke, boli by prekvapení, koľko žien prichádza s prosbou o urgentné odoslanie veľkej sumy peňazí svojmu priateľovi zo zoznamky – mužovi, ktorého nikdy osobne nevideli, no ktorý sa údajne ocitol v núdzi,“ hovorí koučka.

Jedným z prvých varovných signálov sú pritom samotné profilové fotografie. Tie bývajú nápadne upravené, estetické a výrazne vyčnievajú spomedzi bežných profilov. „Posvietila som si na tieto profily na zoznamkách a je ich tam extrémne veľa.  Majú obvykle veľmi pekné, upravené fotky. Vyzerajú, akoby tam ani nezapadali medzi tie bežné (nie najšikovnejšie odfotené) fotky skutočných profilov,“ upozorňuje.

Foto: Pexels

Ako upozorňuje, rozdiely v tom, ako sa na zoznamkách prezentujú ženy a muži, môžu napovedať, že niečo nesedí. „Predsa len, my ženy si na fotkách dávame viac záležať, u mužov to nie je bežné, že by sa išli nastylovať ako do booku pre modelingovú agentúru. Niekedy sú tie fotky aj menej kvalitné už na prvý pohľad,“ vyjadruje sa doktorka Lipová.

Nejasná identita, peniaze a rýchla citová väzba

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac