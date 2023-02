Volajú ho Dubaj na steroidoch: V Saudskej Arábii vzniká futuristický megaprojekt lineárneho mesta za 1 bilión dolárov

Niektoré štáty blízkeho východu sú za posledné desaťročia známe technologickou vyspelosťou a pokrokom v architektúre a stavebníctve. Po najvyššej budove sveta či iných prvenstvách teraz v Saudskej Arábii vyrastie 170 kilometrov dlhé mesto, ktoré je doslova synonymom dokonalosti, luxusu a budúcnosti.

V článku sa dozviete aj: čo je to NEOM;

ako bude vyzerať lineárne mesto;

ako to bude fungovať bez áut;

koľko obyvateľov sa tam zmestí;

kedy bude projekt dokončený.

Od doby, kedy sa krajiny blízkeho východu začali doslova topiť v miliardách zarobených z nerastných surovín, prebiehajú tzv. preteky o prestíž, čo nové a exkluzívne predstavia. V roku 2010 dostavali v Dubaji najvyšší mrakodrap Burdž chalífa, ktorý s celkovou výškou 828 metrov dominoval svetovej architektúre a technologickému pokroku.

Táto veža, najhlbší bazén sveta či lyžiarske stredisko uprostred rozpálenej púšte sa však ani zďaleka nemôžu rovnať projektu, ktorý nesie názov Neom. V roku 2017 totiž saudskoarabský korunný princ a jeden z najmocnejších ľudí sveta, Mohammed bin Salman, predstavil Neom ako mestský štát budúcnosti, ktorý vyrieši všetky súčasné klimatické a technologické problémy sveta a bude zárukou udržateľnosti, čistej energie a vysokej kvality života.

Na severozápade Saudskej Arábie, pri pobreží Červeného mora a tesne pod Jordánskom. Tam v nasledujúcich rokoch vyrastie smart mesto, ktorého súčasťou bude viacero oddelených častí s rôznym využitím. Pozornosť pútajú všetky, no špeciálne miesto si určite vydobyla projekcia lineárneho mesta s názvom The Line. Okrem toho bude vybudované napríklad aj plávajúce mesto, zamerané na lodnú dopravu a energicky čistý priemysel či luxusný rezort v horách.

Budúcnosť urbanizácie, tak nazývajú autori projekt, ktorý bude vo svete veľkým unikátom. The Line bude mať dĺžku až 170 kilometrov a pôjde teda o územie, ktoré sa nebude rozširovať do zeme alebo šírky, ale len do výšky a diaľky. Vonkajšia zrkadlová fasáda dodá celému nápadu futuristickejší vzhľad a rýchlejšie tým splynie s prírodou.

Príroda na dosah z každej strany

Ak je stále náročné predstaviť si, ako tento architektonický skvost vlastne bude vyzerať, poďme si predstaviť základné fakty. Na dĺžku teda už spomínaných 170 kilometrov pásu, ktorý bude 200 metrov široký a bude siahať do výšky 500 metrov nad morom. Plocha o výmere 34 km² pojme po dokončení až 9 miliónov obyvateľov, ktorí budú v The Line rozdelení podľa svojho zamerania, respektíve preferovanej oblasti od technológie, cez zdravie, biznis až životné prostredie.

Pri prvotnej projekcii, ktorú v januári 2021 predstavil Mohammed bin Salman, zazneli aj otázky, ako to v The Line bude s dopravnou infraštruktúrou. A keďže ide o projekt budúcnosti, ktorý bude mimochodom celý poháňaný len obnoviteľnými a ekologickými zdrojmi, týmto smerom sa uberá aj otázka dopravy.

Základné fakty o The Line: plocha: 34 km²

dĺžka: 170 km

šírka: 200 m

populácia: 9 miliónov

preprava: vlakom za 20 minút z jedného konca na druhý

V celom 170 kilometrovom páse nenájdete ani jedno auto, no medzi jednotlivými sektormi bude neustále premávať vysokorýchlostný podzemný moderný vlak, ktorý dokáže celú dĺžku zvládnuť za neuveriteľných 20 minút. Okrem vlakov sa možno forma dopravy rozšíri aj o malé osobné rakety, ktoré sú však stále v procese vývoja a zatiaľ nie je známe, kedy a či vôbec obohatia plánovaný koncept The Line.