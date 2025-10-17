Vzácnej doline v Tatrách hrozí ťažba a výstavba: My sme les varuje, ak nič neurobíme, budú tam parkoviská miesto stromov

Foto: SITA, Facebook/My sme les

Martin Cucík
TASR
Dolina má byť zaradená do menej chránenej zóny C, čo je rovnaký stupeň ochrany, ako napríklad lyžiarske stredisko Jasná.

Pripravovaná zonácia Tatranského národného parku (TANAP) môže mať vážny dosah na vzácnu Jaloveckú dolinu. Hrozí, že tam bude možné napríklad stavať parkoviská a ťažiť drevo.

Nezaradenie doliny do najprísnejšej ochrany je zároveň v rozpore s plánom obnovy a ochranou hlucháňa. Tvrdí to iniciatíva My sme les. Správa TANAP-u uviedla, že proces zonácie prebieha a konečná podoba bude známa až po rokovaniach.

Vzácnosť doliny podľa iniciatívy spočíva v tom, že tam už 70 rokov nie je cesta, lebo ju zničila povodeň. Dlhé obdobie je dolina takmer bez zásahov ľudí, čo umožnilo postupnú regeneráciu lesov.

Kto pozná túto dolinu, vie, že je to jedno z najkrajších a najdivokejších miest celého TANAP-u. Jej zničenie by bolo neodpustiteľnou chybou. Obnovujú sa tu pestré porasty s jedľou, javorom, bukom, smrekom či jarabinou. Vďaka bezzásahovému režimu sa tu postupne obnovuje aj populácia vzácneho vtáka hlucháňa hôrneho, ktorému dnes na Slovensku hrozí vyhynutie,“ zdôraznil Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les.

Jalovecká dolina v rovnakom stupni ochrany ako lyžiarske stredisko

Pripravovaná zonácia TANAP-u podľa iniciatívy vôbec nezohľadňuje unikátnosť Jaloveckej doliny. Dolina má byť zaradená do menej chránenej zóny C, čo je rovnaký stupeň ochrany, ako napríklad lyžiarske stredisko Jasná alebo mesto Vysoké Tatry. Iniciatíva tvrdí, že tam, kde doteraz nebola ani cesta, by sa podľa tohto návrhu mohli stavať parkoviská, budovať cesty a ťažiť drevo.

Zaradenie Jaloveckej doliny do C zóny môže ohroziť a zničiť biotopy hlucháňa hôrneho, čo by znamenalo pokuty od EÚ. Okrem toho sa Slovensko v pláne obnovy a odolnosti zaviazalo k tomu, že hluchánie biotopy spolu so starými a prirodzenými lesmi zahrnie do najprísnejších zón v pripravovaných zonáciách národných parkov,” upozornil Kameniar.

Podľa analýzy iniciatívy My sme les sa v Jaloveckej doline nachádza až 1121 hektárov hlucháních biotopov, do ktorých sa nesmie zasahovať. Spolu so starými lesmi ide o 1232 hektárov lesov, ktoré by mali byť v najprísnejšej A zóne. Do A zóny by mala byť podľa iniciatívy zaradená celá dolina.

Zonácia čelí množstvu pripomienok

Iniciatíva žiada ministerstvo životného prostredia, aby nedovolilo zničiť vzácnu lokalitu a aby bola Jalovecká dolina zaradená do najprísnejšie chránenej A zóny, ktorá môže zabezpečiť zachovanie starých vzácnych lesov pre ďalšie generácie. Iniciatíva My sme les podala k zonácii TANAP-u celkovo 18 pripomienok.

Proces prerokovania zonácie s neštátnymi vlastníkmi stále prebieha. Konečná podoba návrhu zonácie bude jasná až po rokovaniach,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Správy TANAP-u Jarmila Hlaváčová.

