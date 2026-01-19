Vystrašilo ju to na smrť. Miriam Kalisová zažila na dovolenke šok, na terase sa zjavilo niečo, s čím nerátala

Niektoré dovolenkové spomienky a zážitky vzniknú pri západe slnka, iné pri pohári vína na terase. A potom sú také, ktoré sa začnú v tichu, v prítmí a s pocitom, že nie ste sami. Presne takýto moment zažila Miriam Kalisová počas svojej dovolenky, keď sa z pokojného večera stal okamih, na ktorý len tak nezabudne.
Stačil jeden pohľad do tmy a zvláštny tieň, ktorý sa objavil tam, kde by ho nikto nečakal. To, čo spočiatku vyzeralo desivo a vyvolalo poriadnu dávku adrenalínu, sa však napokon zmenilo na nezvyčajné stretnutie s prírodou, aké zažijú len tí najšťastnejší alebo najodvážnejší cestovatelia.
Okamih prekvapenia na terase
Moderátorka Miriam Kalisová odišla za dobrodružstvom do exotiky, ktorá obvykle ponúka bohatú flóru, no taktiež faunu. Práve tam sa stáva, že príroda pripraví momenty, ktoré človeka prekvapia alebo aj trochu vyľakajú. Presne takýto zážitok sa prihodil sympatickej žene počas pobytu v Kostarike.
Pohotová Miriam si to nenechala len pre seba a natočila to, čo zažila na exotickej dovolenke. Video, ktoré zachytáva nečakaného “hosťa“ priamo na terase jej ubytovania zverejnila na sociálnej sieti. Ako sama priznala, s priateľom boli spočiatku vystrašení. Stres a šok z nich však opadol po tom, čo zistili, aké milé zvieratko ich prišlo navštíviť.
„Skoro sme zinfarktovali, keď sme uvideli oči a čumák, ako v tme vylieza spoza zábradlia. On nám normálne vyliezol na terasu. Prešiel po tráme na druhú stranu a zliezol… Ako keby sa nechumelilo,“ poznamenala Miriam.
