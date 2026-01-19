Vystrašilo ju to na smrť. Miriam Kalisová zažila na dovolenke šok, na terase sa zjavilo niečo, s čím nerátala

Foto: Instagram.com/miriam.kalisova

Jana Petrejová
Na toto bude spomínať ešte veľmi dlho. 

Niektoré dovolenkové spomienky a zážitky vzniknú pri západe slnka, iné pri pohári vína na terase. A potom sú také, ktoré sa začnú v tichu, v prítmí a s pocitom, že nie ste sami. Presne takýto moment zažila Miriam Kalisová počas svojej dovolenky, keď sa z pokojného večera stal okamih, na ktorý len tak nezabudne.

Stačil jeden pohľad do tmy a zvláštny tieň, ktorý sa objavil tam, kde by ho nikto nečakal. To, čo spočiatku vyzeralo desivo a vyvolalo poriadnu dávku adrenalínu, sa však napokon zmenilo na nezvyčajné stretnutie s prírodou, aké zažijú len tí najšťastnejší alebo najodvážnejší cestovatelia.

Okamih prekvapenia na terase

Moderátorka Miriam Kalisová odišla za dobrodružstvom do exotiky, ktorá obvykle ponúka bohatú flóru, no taktiež faunu. Práve tam sa stáva, že príroda pripraví momenty, ktoré človeka prekvapia alebo aj trochu vyľakajú. Presne takýto zážitok sa prihodil sympatickej žene počas pobytu v Kostarike.

Pohotová Miriam si to nenechala len pre seba a natočila to, čo zažila na exotickej dovolenke. Video, ktoré zachytáva nečakaného “hosťa“ priamo na terase jej ubytovania zverejnila na sociálnej sieti. Ako sama priznala, s priateľom boli spočiatku vystrašení. Stres a šok z nich však opadol po tom, čo zistili, aké milé zvieratko ich prišlo navštíviť.

„Skoro sme zinfarktovali, keď sme uvideli oči a čumák, ako v tme vylieza spoza zábradlia. On nám normálne vyliezol na terasu. Prešiel po tráme na druhú stranu a zliezol… Ako keby sa nechumelilo,“ poznamenala Miriam.

Exotické zvieratko s menom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Expert na energetiku Galek: Nová jadrová elektráreň je Ficov sen. Ceny za elektrinu však môže ešte zvýšiť
Expert na energetiku Galek: Nová jadrová elektráreň je Ficov sen. Ceny za elektrinu však môže ešte zvýšiť
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac