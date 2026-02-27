Vyššie dôchodky už od marca: Sociálna poisťovňa zvyšuje tisíce penzií, netreba o nič žiadať

Sociálna poisťovňa aktuálne prepočítava poslednú veľkú skupinu poberateľov predčasných starobných dôchodkov priznaných pred 1. januárom 2023, ktorí získali 40 odpracovaných rokov. Ide o štvrtú etapu prepočtu, v ktorej Sociálna poisťovňa zvýši dôchodok vyše 12 000 poberateľom.
Dôchodky v novej výške začne poisťovňa vyplácať od marca, respektíve apríla. Doplatky na dôchodku od 1. januára 2023 začne postupne vyplácať od 27. februára. Vo štvrtok o tom informovala Sociálna poisťovňa s tým, že tieto kroky vykonáva automaticky a netreba podávať žiadosť.
Prepočet chce stihnúť do septembra
Sociálna poisťovňa zvýšila predčasné starobné dôchodky už viac ako 121 600 poberateľom. Zo zákona má na prepočet predčasných dôchodkov čas do konca tohto roka. Ako informovala poisťovňa, stihnúť by to mali už do septembra.
Dôchodky vo vyššej sume Sociálna poisťovňa prvý raz vyplatí aktuálnej skupine poberateľov v obvyklom výplatnom termíne v marci alebo v apríli. Doplatky na dôchodku za obdobie od 1. januára 2023 doteraz začne postupne vyplácať od 27. februára. Od tohto dátumu začne poisťovňa posielať aj rozhodnutia o novej sume dôchodku.
Sociálna poisťovňa eviduje ešte približne 4900 poberateľov dôchodku, u ktorých musí preveriť, či spĺňajú podmienky na prepočet dôchodku a následne o tomto prepočte rozhodnúť. O novej sume dôchodku musí Sociálna poisťovňa rozhodnúť najneskôr do konca tohto roka.
Nahlásiť chybu v článku