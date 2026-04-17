Pred cestou si radšej dajte časovú rezervu: Hlásia mnohé výluky vlakov, pribudne viacero obmedzení

Foto: SITA/Tomáš Bokor

Lucia Mužlová
TASR
Výluky zmenia vlakovú dopravu na západe, pribudnú obmedzenia.

Regionálnu vlakovú dopravu na západnom Slovensku čakajú v najbližších dňoch viaceré obmedzenia a zmeny v cestovnom poriadku. Dôvodom sú súbežné modernizačné práce na železničnej infraštruktúre, ktoré realizujú Železnice Slovenskej republiky. V piatok o tom informoval národný dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktorá odporúča cestujúcim rátať s časovou rezervou.

Najvýraznejšie obmedzenia sa dotknú úseku Leopoldov – Trnava, kde budú od 21. apríla do 4. mája viaceré regionálne expresy a osobné vlaky premávať len medzi Nitrou a Leopoldovom. V úseku Leopoldov – Trnava budú spoje odrieknuté, pričom cestujúci budú môcť využiť prestup na rýchliky Považan.

Využite iné spoje

Tie budú v tomto úseku mimoriadne zastavovať aj v Brestovanoch a budú v nich uznávané aj lístky regionálnej dopravy. „Cieľom je minimalizovať dosah výluk na cestujúcich a zachovať nadväznosti spojov,“ uviedla ZSSK.

K zmenám dôjde aj na trati medzi Bernolákovom a Bratislavou-Vajnorami, kde budú od 20. do 24. apríla zrušené niektoré ranné osobné vlaky bez náhrady. Dopravca odporúča využiť iné spoje podľa platného cestovného poriadku. Naopak, pozitívnou správou je návrat osobných vlakov na plnú trasu medzi Bratislavou a Trnavou od 18. apríla po ukončení mimoriadnej výluky v úseku Šenkvice – Cífer.

ZSSK zároveň upozorňuje, že počas výluk budú zabezpečené prestupy v stanici Leopoldov medzi smermi Nitra a Trnava v pravidelných časoch. Cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie a prispôsobiť svoje cestovanie dočasným zmenám.

