„Vyššia cena nie je zárukou top kvality.“ Vinár prezradil, prečo nám nechutí víno za 30 €

vinár Ante Sladić

Ilustračná foto: Pexels / interez.sk (Michaela Olexová)

Michaela Olexová
V lete 2025 sme sa stretli s chorvátskym majiteľom rodinnej vinárne. Ante Sladić prevzal tradíciu a vinohrady v Dalmácii po svojom otcovi.

Počas nášho rozhovoru nám prezradil viac o pestovaní viniča aj o výrobe vína, podelil sa o svoje poznatky z histórie a tradície vinárstva a spomenul aj časté problémy, s ktorými sa vinári pri svojej práci stretávajú. 

Najpraktickejšia z nich sa týkala situácie, ktorú pozná azda každý milovník vína.

Predstavte si bežný deň. Stojíte v obchode a v ruke držíte fľašu za 30 eur. Fľašu vložíte do košíka, zaplatíte a otvoríte ju, keď dorazia prví hostia. Po prípitku sa však štyrom z piatich zrazu skrčí tvár do grimasy – a vy nechápete prečo. Na túto záhadu má odpoveď vinár Ante Sladić.

Vyššia cena nie je zárukou top kvality

Po prvé – výslednú cenu fľaše vína vo veľkej miere ovplyvňujú náklady na jeho výrobu. Sladić to vysvetľuje na príklade z jedného zo svojich vinohradov – práve hrozno z daného sadu totiž patrí medzi drahšie.

„Fľaša z hrozna, ktoré sa pestovalo tu, nemôže byť lacnejšia ako 30 eur. To je veľmi veľa. Lenže už len náklady na prípravu tejto pôdy, vrátane drvenia kameňov, sú troj- až štvornásobne vyššie v porovnaní s inými našimi sadmi, kde fľaša stojí 13 eur. Logicky to znamená, že víno z tejto pôdy bude drahé,“ priblížil.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová), vináreň

Pri výrobe vína z tohto hrozna sa preto vynakladá podstatne viac financií. Samotná vyššia cena však ešte nezaručuje prvotriednu kvalitu – o tú sa musí postarať výrobca.

„My to robíme prostredníctvom série ďalších procesov vrátane nákupu sudov, ktoré sú z dobrého dreva. Chceme sa zaručiť, že samotné víno bude stáť za tie peniaze. Výsledkom je rozdielna klientela, rovnako ako miera produkcie,“ dodáva Sladić.

Takéto prémiové víno sa vyrába v podstatne menšom množstve. Kým lacnejších fliaš môže vzniknúť pokojne aj 20-tisíc, pri prémiovom type vína by to bolo len niekoľko tisíc kusov. Tie následne smerujú k zákazníkom, ktorí vyhľadávajú prémiovú kvalitu a komplexnú, často ťažšiu chuť, a sú ochotní si za ňu priplatiť.

Ak nemáte radi sýte červené víno, nebude vám chutiť ani fľaša za 50 €

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

