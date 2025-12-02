Americký generál to povedal na rovinu: Európu čaká obrovský problém, všetky krajiny by sa mali pripraviť

Európsky kontinent si podľa bývalého veliteľa amerických síl v Európe Bena Hodgesa začína uvedomovať, že Spojené štáty nemusia byť takým spoľahlivým partnerom, ako sa doteraz predpokladalo.
Vyhlásil to v rozhovore pre rannú reláciu Europe Today na spravodajskej televízii Euronews, kde opísal zásadnú zmenu v tom, ako Washington pristupuje k európskej bezpečnosti.
Washington podľa neho sleduje iné priority a Európa to začína cítiť
Podľa Bena Hodgesa dnes Spojené štáty vnímajú Európu ako menej dôležitú súčasť svojich strategických záujmov. „Spojené štáty na Európu pozerajú ako na niečo bezvýznamné, možno s výnimkou obchodných záujmov,“ uviedol v rozhovore. Tvrdí, že prístup americkej administratívy k vojne na Ukrajine bol „odsúdený na neúspech od začiatku“, pretože sa na konflikt dívala skôr ako na „obrovský realitný obchod“ než na bezpečnostnú hrozbu.
Generál pripomenul aj nedávne informácie o aktivitách Steva Witkoffa, osobitného vyslanca amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ, a Jareda Kushnera, Trumpovho zaťa. Podľa neho tieto prípady naznačujú, že Washington sleduje po vojne predovšetkým možné obchodné príležitosti v Rusku.
„Ak sa to celé vyvinie podľa predstáv pána Witkoffa a Jareda Kushnera, bude to pre Európu obrovský problém,“ povedal a varoval, že nekvalitná dohoda pre Ukrajinu by mohla spôsobiť ďalšie migračné vlny.
USA vynechávajú aj dôležité rokovania
Hodges upozornil aj na to, že americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa chystá vynechať jedno z dôležitých zasadnutí NATO v Bruseli. „Je to nezvyčajné, ale je to súčasť problému,“ uviedol generál. Podľa neho je totiž Európa v zozname priorít súčasnej administratívy až štvrtá, a to za západnou pologuľou, Indo-Pacifikom a Blízkym východom.
Napriek kritike Hodges tvrdí, že situácia nie je beznádejná. Odmieta tvrdenia, že Ukrajina vojnu prehráva. Po jedenástich rokoch konfliktu podľa neho Rusko ovláda približne 20 percent ukrajinského územia a časť jeho ekonomiky je „vo veľkých problémoch“.
Podľa generála majú Ukrajina a Európa spolu dostatok priemyselných kapacít, ekonomickej sily aj ľudských zdrojov na to, aby sa Rusku dokázali postaviť. „Neexistuje dôvod, prečo by Európa vrátane Ukrajiny nemohla zastaviť Rusko,“ povedal. Tvrdí, že najviac chýba politická vôľa a sebadôvera, nie zdroje.
