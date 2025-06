Vyšetrujú otca poslanca Hlasu Puciho: Včera na poľovačke mu mala vypadnúť zbraň, výstrel z nej usmrtil seniora

Včera sme vás informovali o tragickom incidente, ktorý sa odohral počas poľovačky pri Cejkove. Brokovnica vypadla z posedu a jej výstrel usmrtil seniora. K tragickej udalosti došlo v piatok trinásteho júna krátko po polnoci pri obci Cejkov v okrese Trebišov.

Podľa informácií TV Markíza mužovi na poľovníckom posede vypadla z rúk legálne držaná brokovnica. Pri dopade náhodne vystrelila a zasiahla približne 70-ročného muža do brucha a ruky. Zraneniam na mieste podľahol.

Otec poslanca Hlasu Róberta Puciho

Denník N teraz priniesol novú informáciu o tragédii na poľovačke, pričom sa odvoláva na zdroje v polícii aj v košickej prokuratúre. Zbraň, ktorá spôsobila smrteľné zranenie, mala patriť otcovi poslanca Národnej rady Róberta Puciho, predsedu poslaneckého klubu strany Hlas. Zraneniam podľa tejto informácie podľahol jeho priateľ, s ktorým spoločne poľovali na diviaky.

Puci v SMS správe informáciu potvrdil: „Všetci sme z toho zdrvení, je to obrovská tragédia pre obe rodiny. O to viac, že išlo o dobrého kamaráta môjho otca. Ako sa to presne stalo, povedať neviem – necháme políciu, nech túto nešťastnú udalosť riadne vyšetrí,“ uviedol.

Podľa informácií Denníka N došlo k tragédii zrejme nešťastnou náhodou. Hovorkyňa košickej polície Lenka Ivanová pre Denník N uviedla, že bolo začaté stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Presnú príčinu smrti určí až pitva. Ďalšie podrobnosti polícia neposkytne — s ohľadom na citlivosť prípadu a úctu k pozostalým.